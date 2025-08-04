في مشهد وطني..جميع الفئات تشارك في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

فى مشهد وطنى ورسالة قوية لحث الناخبين على النزول والمشاركة بأصواتهم من أجل دعم الإستقرار وتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لوطنهم ..

اسوان

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته التفقدية لمتابعة سير إنتخابات مجلس الشيوخ كوكبة من الرموز الدينية فى مقدمتها الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف ، والأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، وذلك باللجنة الإنتخابية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية .

وعلى هامش الجولة أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التوعية بضرورة النزول والمشاركة فى الإنتخابات بإعتبار ذلك حق دستورى أصيل حتى يتسنى إختيار المواطن الأسوانى لمن يمثله ، والذى يكون لديه القدرة لنقل صوته ونبض الشارع إلى المسئولين بالدولة لوضع الحلول العاجلة لأى مشاكل أو مطالب جماهيرية .

مشهد وطنى

ولفت المحافظ على أن الفترة السابقة على إجراء العملية الإنتخابية كانت هناك صورة مشرفة تمثلت فى عقد العديد من اللقاءات الجماهيرية لتكثيف جهود التوعية للأدلاء بأصوات المواطنين فى الإنتخابات ، وخاصة من أعضاء المجلس القومى للمرأة حيث يمثلوا دور بارز فى تشجيع السيدات للنزول والمشاركة ، فضلاً عن ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، والقيادات الطبيعية والشعبية والدينية لتحقيق التكاتف بين الجميع من أجل التحفيز لتحقيق المشاركة الإيجابية على الوجه الأكمل .

مع إنطلاق العرس الديمقراطى لإنتخابات مجلس الشيوخ ، والتى تستمر على مدار يومى 4 و 5 أغسطس الجارى.

سوهاج

في خطوة تعكس دعم مديرية الصحة بمحافظة سوهاج للمشاركة المجتمعية الفعّالة، وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، رسالة تحفيزية للعاملين بديوان المديرية، داعيًا إياهم إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

جاء ذلك خلال لقاء عقده "دويدار" صباح اليوم، بحضور عدد من مسؤولي الإدارات والعاملين، حيث أكد أن الإدلاء بالصوت في الانتخابات هو تعبير صادق عن الانتماء الوطني، وواجب على كل مواطن حريص على مستقبل بلاده واستقرارها.

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الشرقية إقبالا كبير امن قبل العاملين بوزارة الأوقاف من أجل الأدلاء بأصواتهم .

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها غدا الثلاثاء كآخر أيام التصويت.

اسوان

شهدت لجان الاقتراع فى مركز أدفو شمال أسوان إقبالا كثيفا من الناخبين فى أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ للإدلاء بأصواتهم.

وانطلق اليوم ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث توجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وكانت قد تصدرت المرأة المشهد الانتخابي بلجان محافظة أسوان من انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث شهد مجمع عبدالمجيد حسين للتعليم الأساسي بمدينة أسوان، توافد كبير من السيدات أمام مقار اللجان للإدلاء بأصواتهن، وسط أجواء تنظيمية آمنة وإجراءات ميسرة.

جاء ذلك خلال انطلاق عملية التصويت داخل 190 لجنة فرعية موزعة على 189 مركزًا انتخابيًا، تحت إشراف 8 لجان عامة لمتابعة سير العملية الانتخابية، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والأمنية.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت على مستوى محافظة أسوان مليون و116 ألف و756 ناخب وناخبة، موزعين على عدد من اللجان ذات الكثافة التصويتية المرتفعة، من أبرزها ، لجان مجمع مدارس عبدالمجيد حسين بجوار المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والذى يضم نحو 19 ألف ناخب وناخبة ، ولجان مدرسة العقاد الثانوية أمام مستشفى الرمد، بإجمالي 12 ألف صوت ، لجان مدرسة محمد منير حسين الابتدائية المشتركة بشارع عباس فريد، وتضم نحو 12 ألف ناخب.

هذا وتواصل العملية الانتخابية أعمالها وسط إقبال متزايد، مع التزام تام بالإجراءات التنظيمية وتسهيل دخول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم اللوجستي دون تدخل في اختيارات الناخبين.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر في 8 آلاف و286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

ويشرف على انتخابات مجلس الشيوخ 9500 قاضى من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية وعلى اللجان الانتخابية الفرعية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.