احذر.. إلقاء المخلفات في هذه الأماكن يغرمك 10 آلاف جنيه

يتجه الكثير من المواطنين الى إلقاء مخلفات الهدم والبناء على الطرق العامة، والتى قد تتسبب أحيانا في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وازهاق الأرواح .

واجه قانون تنظيم المخلفات هذه الجرائم ، وأقر عقوبات رادعة لمرتكبيها .

لايفوتك||

عقوبات المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه كل من :

- ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .

- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .

- سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .