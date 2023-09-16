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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب مخلفات زراعية .. السيطرة على حريق بإحدى قرى مغاغة بالمنيا دون إصابات

إخماد حريق في مغاغة
إخماد حريق في مغاغة

تمكنت قوات الحماية المدنية فى المنيا من اخماد حريق اندلع بمخلفات زراعية وأمتد ليطال عدد من المنازل بإحدى قرى مركز مغاغة المنيا تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، اخطارا من عمليات النجدة باندلاع حريق وانتقل على الفور فريق الحماية المدنية وتبين اندلاع حريق بمخلفات زراعية وامتد لينال من عدد من المنازل بإحدى قرى مركز مغاغة . 

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تم إخماد الحريق ومنع امتداد النيران لباقي المنازل، دون أضرار بشرية، بينما تسبب في خسائر بمحتويات المنازل تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 

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