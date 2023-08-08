حبس| كامل الوزير يكشف عقوبة إلقاء مخلفات الهدم على الطرق

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، إحالة من يلقي مخلفات الهدم والبناء على الطرق إلى النيابة المختصة، مضيفا أن هناك كتائب إلكترونية تدعم الفوضى.





وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن بعض السائقين يلقون مخلفات الهدم والبناء على الطرق ويهربون بسرعة، متابعا أن كل من سيلقي هذه المخلفات سيحال للنيابة.

عقوبة رادعة



وأشار الفريق كامل الوزير وزير النقل، إلى أن عقوبة رادعة 6 شهور حبس في قانون المرور لمن يلقي مخلفات الهدم والبناء على الطرق.

