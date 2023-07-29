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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير : ندرس إنشاء كلية هندسة النقل

وزير النقل
وزير النقل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل شهد  تسليم أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات "هاتشيسون") لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم.

 

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وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، "وزير النقل صرح بأن الوزارة تقوم بدراسة إنشاء كلية هندسة نقل في مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" وزير النقل يعلن التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإنشاء كلية هندسة النقل تضم كل مهن النقل لتخريج كوادر مدربة للعمل في الموانئ وغيرها من مشروعات وزارة النقل ".

ولفت "الكلية تستهدف توفير العمالة المدربة في كل المشروعات خاصة ان المشغل الأجنبي لن يشغل عمال أجانب في الموانئ المصرية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  وزير النقل أكد أن كلية هندسة النقل ستقوم بتدريس علوم النقل وكل معلومات تكنولوجيا السكك الحديد والانفاق والموانئ".

 

النقل كامل الوزير وزير النقل كلية الهندسة اخبار التوك شو

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