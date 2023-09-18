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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض حجم التبادل التجاري بين روسيا وأمريكا لأدنى مستوياته

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

ذكرت وكالة أنباء “آر بي كيه”، اليوم الاثنين، نقلاً عن بيانات من مكتب الإحصاء الأمريكي، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأمريكا انخفض إلى أدنى مستوى له في يوليو منذ بداية الصراع في أوكرانيا.

ووفقا لمكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ حجم التداول التجاري 277.3 مليون دولار في نهاية يوليو. وهذا الرقم أقل بنحو 11 مرة من الرقم المسجل في فبراير 2022، وأقل بنحو 13 مرة من الرقم المسجل في يوليو 2021، وهو العام الذي احتلت فيه أمريكا المرتبة الخامسة بين أكبر الشركاء التجاريين لروسيا.

وكانت قراءة يوليو أيضًا هي الأدنى منذ أن أصبحت الإحصائيات متاحة لأول مرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتشكل الصادرات الروسية حالياً ما يقرب من 90% من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتتكون أغلبها من الوقود النووي، والأسمدة المعدنية، ومعادن مجموعة البلاتين.

وشكلت الفئات الثلاث 2.5 مليار دولار من إجمالي البضائع التي اشترتها الولايات المتحدة من روسيا بقيمة 3 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

وفي الوقت نفسه، تقلصت الصادرات الأمريكية إلى روسيا إلى 36 مليون دولار في نهاية يوليو.

وانخفض حجم التجارة بشكل حاد بعد أن فرضت واشنطن عقوبات شاملة على موسكو ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي الربيع الماضي، حظرت الولايات المتحدة واردات المنتجات النفطية والماس والمأكولات البحرية الروسية.

وفرضت لاحقًا تعريفات إضافية على واردات الصلب ومنتجات الألومنيوم والمطاط والخشب وسلع أخرى من روسيا. ونتيجة لذلك، انخفضت واردات الولايات المتحدة من المعادن الحديدية من روسيا إلى ما يقرب من الصفر.

ومع ذلك، كانت الولايات المتحدة مترددة في استهداف صادرات الوقود النووي الروسية لأنها تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على تشغيل المفاعلات النووية المدنية الأمريكية.

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وأظهرت إحصاءات التجارة الخارجية الأمريكية أن موسكو كانت أكبر مورد لواشنطن لليورانيوم المخصب في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023. اعتبارًا من عام 2022، استحوذت روسيا على حوالي 12% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من اليورانيوم، وهي ثالث أكبر حصة في السوق بعد كندا وكازاخستان.

كما ظلت صادرات روسيا من معادن مجموعة البلاتين إلى الولايات المتحدة قوية أيضًا.

وفي حين بلغت شحنات البلاديوم لعام 2022 بأكمله ما يقرب من 1.39 مليار دولار، فإن التسليمات في الفترة من يناير إلى يوليو وصلت إلى 701 مليون دولار. ويستخدم المعدن في إنتاج أشباه الموصلات، وكذلك في صناعة السيارات.

روسيا أمريكا أوكرانيا مكتب الإحصاء الأمريكي

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