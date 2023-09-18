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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلن موعد تبادل السجناء مع أمريكا

صدى البلد

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين أنه سيتم تبادل 5 سجناء إيرانيين و5 سجناء أمريكيين.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن موعد تبادل السجناء مع أمريكا، وقالت إنه سيتم اليوم الاثنين.

إيران.. إصابة شخصين جراء تحطم طائرة مسيرة في جرجان

في سياق آخر كانت قد تحطمت طائرة مسيرة، اليوم الاثنين، في منطقة سكنية بمدينة جرجان شمالي إيران، ما أسفر عن إصابة مواطنين.

وحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أكدت السلطات في مقاطعة جولستان الأمر، حيث تحطمت هذه الطائرة المسيرة في حوالي الساعة التاسعة صباحاً وسقطت قطعها في مناطق بمدينة جرجان.

ونفى حاكم جولستان أنباء إسقاط 8 مسيرات، مؤكدًا أن هذه الشظايا تعود لطائرة واحدة.

ولفت إلى أن القوات العسكرية والأمنية تحقق في أبعاد الحادث، مشيرًا إلى إصابة مواطنين جراء هذا السقوط.

ونشرت وسائل إعلام عدة صور ومقاطع فيديو للمسيرة المحترقة في أحد الشوارع. ما أسفر عن تحطم نوافذ المتاجر القريبة وإلحاق الضرر بالسيارات. وقامت الشرطة بتطويق المنطقة.

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