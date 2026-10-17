الدفاع الجوي الروسي ينجح في تدمير 25 طائرة مسير مُحلقة باتجاه موسكو

نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسي في تدمير 25 طائرة مسير كانت تحلق باتجاه موسكو- بحسب ما أفادت به السلطات الروسية .

وفي المقابل أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع انفجارات قوية هزت مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبتروفسك جنوب شرق أوكرانيا بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي .

وفي وقت لاحق ؛ وفي وقت لاحق ؛ علقت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية استقبال الرحلات الجوية وخدمتها في جميع مطارات منطقة موسكو للطيران.

توقف مطارات موسكو عن العمل



وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية ، أن مطارات دوموديدوفو وجوكوفسكي وشيريميتيفو وفنوكوفو لا تستقبل الرحلات الجوية ولا تتولى خدمتها.

وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء يأتي في إطار ضمان السلامة. ووفقًا لوكالة تاس الروسية، جرى تحويل مسار أكثر من 20 طائرة كانت متجهة إلى موسكو إلى مدن أخرى.