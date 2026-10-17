قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: الأهلي يفكر في ضم لاعب من المصري البورسعيدي
قطع الكهرباء عن مدينة المنشأة في سوهاج .. المواعيد والمناطق المتأثرة
رئيس مدينة كفر صقر يكرم شابا لشجاعته في إخماد حريق بعقار بحي السلام
إخماد نيران حريق بمطعم ماكولات بشارع البحر بالمحلة إثر ماس كهربائي
الدفاع الجوي الروسي ينجح في تدمير 25 طائرة مسير مُحلقة باتجاه موسكو
طالب بالتتويج.. رسالة قوية من محمد فارس لـ الأهلي في الكونفدرالية الإفريقية
موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
السيطرة على حريق نشب في عقار بالشرقية..شاهد
فضل الصلاة على النبي في قضاء الحوائج والرزق.. 40 جائزة فهل تعرفها؟
أمير هشام: ارتياح في الأهلي بعد تألق توفيق محمد أمام الزمالك
أحمد سليمان: الزمالك يتعرض لحملات هجوم على معتمد جمال واللاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الجوي الروسي ينجح في تدمير 25 طائرة مسير مُحلقة باتجاه موسكو

دفاع جوي
دفاع جوي
محمود نوفل

نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسي في تدمير 25 طائرة مسير كانت تحلق باتجاه موسكو- بحسب ما أفادت به السلطات الروسية .

وفي المقابل أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع انفجارات قوية هزت  مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبتروفسك جنوب شرق أوكرانيا بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي .

وفي وقت لاحق ؛ وفي وقت لاحق ؛ علقت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية  استقبال الرحلات الجوية وخدمتها في جميع مطارات منطقة موسكو للطيران.

توقف مطارات موسكو عن العمل


وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية ، أن مطارات دوموديدوفو وجوكوفسكي وشيريميتيفو وفنوكوفو لا تستقبل الرحلات الجوية ولا تتولى خدمتها.

وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء يأتي في إطار ضمان السلامة. ووفقًا لوكالة تاس الروسية، جرى تحويل مسار أكثر من 20 طائرة كانت متجهة إلى موسكو إلى مدن أخرى.

روسيا أوكرانيا الدفاع الجوي الروسي مسيرة أوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

جدول العطلات الرسمية المتبقية

إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

منسي

ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

صورة من اللقاء

موعد مباراة الزمالك وبترول أسيوط في الدوري بعد الفوز على الجيش الرواندي

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16-10-2026.. آخر تحديث

ترامب يقيل المتحدثة باسم البيت الأبيض

ترامب يقيل المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد 5 أيام فقط من تعيينها

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد | المحافظ تكرّم لاعب حصده 3 ميداليات أفريقية.. ومصرع طفلة صعقًا بالكهرباء

جامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي الأهلية تبحث آفاق التعاون المشترك مع وفد "اتحاد بشبابها"

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص بينهم مسن في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الجمالية في الدقهلية

بالصور

بتشربي مياه قليلة؟.. 6 علامات تظهر على جسمك أبرزها الدوخة والجفاف

أهمية شرب كمية كبيرة من الماء
أهمية شرب كمية كبيرة من الماء
أهمية شرب كمية كبيرة من الماء

برج الحوت حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. ليس عليك إسعاد الجميع

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

قبل شراء منتجات العناية بالبشرة.. تجنبي 6 أخطاء لمنع الضرر وخسارة المال.. لا تنخدعي بالتجارب الشخصية وكلام الإعلانات

قبل شراء منتجات العناية بالبشرة.. 6 أخطاء تجنبيها
قبل شراء منتجات العناية بالبشرة.. 6 أخطاء تجنبيها
قبل شراء منتجات العناية بالبشرة.. 6 أخطاء تجنبيها

برج الدلو حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. جرب أفكار جديدة

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد