أمير هشام: كريم فؤاد مرشح للمشاركة أمام كيتارا

كشف أمير هشام، وفقًا لما علمه من كواليس المران الأخير للأهلي، عن مشاركة كريم فؤاد في جزء كبير من التدريبات بمركز الظهير الأيسر، ما يفتح الباب أمام احتمالية الدفع به بصورة أساسية خلال مواجهة كيتارا الأوغندي المقبلة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية أن كريم فؤاد يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي للمشاركة في المباراة، مشيرًا إلى أن الاعتماد عليه، حال حدوثه، قد يأتي في إطار رؤية فنية تتعلق بالتدوير بين اللاعبين، خاصة مع ضغط المباريات المنتظر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن التدوير بين توفيق محمد وكريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر قد يكون أحد الخيارات المطروحة أمام الجهاز الفني، بهدف الحفاظ على جاهزية اللاعبين وتجنب تعرضهم للإجهاد في ظل تلاحم المواجهات.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالإشارة إلى أن محمد الشناوي مرشح للاستمرار حارسًا أساسيًا للأهلي في بطولة الكونفدرالية، وهو ما يعزز احتمالية إجراء بعض التغييرات في تشكيل الفريق بقيادة الحسين عموتة، وفقًا لمتطلبات المباراة والرؤية الفنية للجهاز الفني.