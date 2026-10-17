رئيس مدينة كفر صقر يكرم شابا لشجاعته في إخماد حريق بعقار بحي السلام

أعلن الدكتور أحمد المقدم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية عن تكريم الشاب حسين محمد، تقديرا لشجاعته وموقفه الإنساني خلال مشاركته في جهود إخماد حريق نشب بعقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة حي السلام بجوار مدرسة الزراعة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ووجه رئيس مركز ومدينة كفر صقر الشكر والتقدير إلى الشاب حسين محمد، لما أبداه من شجاعة ومبادرة إيجابية في مساعدة الآخرين والتعامل مع الحريق، مؤكدا أن موقفه يعكس روح الشهامة والتعاون وتحمل المسؤولية التي يتميز بها أبناء كفر صقر.

كما أعرب الدكتور أحمد المقدم عن خالص شكره لأهالي كفر صقر، ورجال الحماية المدنية بمركزي كفر صقر وأبو كبير، وجميع الأجهزة المعنية وكل من شارك في جهود السيطرة على الحريق، مشيدا بسرعة التحرك وتكاتف الجهود التي أسهمت في احتواء الموقف ومنع امتداد النيران.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق بعقار سكني بمنطقة حي السلام بمركز ومدينة كفر صقر، بجوار مدرسة الزراعة، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وبالفحص، تبين نشوب الحريق بالدور الأرضي من العقار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.