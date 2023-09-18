إيران.. إصابة شخصين جراء تحطم طائرة مسيرة في جرجان

تحطمت طائرة مسيرة، اليوم الأحد، في منطقة سكنية بمدينة جرجان شمالي إيران، ما أسفر عن إصابة مواطنين.

وحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أكدت السلطات في مقاطعة جولستان الأمر، حيث تحطمت هذه الطائرة المسيرة في حوالي الساعة التاسعة صباحاً وسقطت قطعها في مناطق بمدينة جرجان.

ونفى حاكم جولستان أنباء إسقاط 8 مسيرات، مؤكدًا أن هذه الشظايا تعود لطائرة واحدة.

ولفت إلى أن القوات العسكرية والأمنية تحقق في أبعاد الحادث، مشيرًا إلى إصابة مواطنين جراء هذا السقوط.

ونشرت وسائل إعلام عدة صور ومقاطع فيديو للمسيرة المحترقة في أحد الشوارع. ما أسفر عن تحطم نوافذ المتاجر القريبة وإلحاق الضرر بالسيارات. وقامت الشرطة بتطويق المنطقة.

