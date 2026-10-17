المخرج محمد سلامة يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

احتفل المخرج محمد سلامة بمناسبة زواجه على فتاة من خارج الوسط الفني، في أجواء عائلية مبهجة اقتصرت على حضور الأهل والمقربين.

وشارك سلامة خبر زواجه من خلال منشور عبر حسابه بـ«إكس»، إذ نشر مجموعة صور من الاحتفال وعلق عليها قائلًا: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات».



https://x.com/mohmedsalama/status/2111134798781559029?s=46





ولاقى خبر زواج محمد سلامة تفاعلًا من متابعيه، الذين حرصوا على تهنئته بهذه المناسبة السعيدة، متمنين له ولزوجته حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة والاستقرار، وأن يرزقهما الله التوفيق في حياتهما الجديدة.



