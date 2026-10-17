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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد شهور من الانخفاض.. أسعار البيض تعاود الارتفاع| اعرف الكرتونة بكام

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

شهدت أسعار البيض ارتفاعًا جديدًا في الأسواق المحلية خلال الأيام الأخيرة، بعد أشهر من التراجع والاستقرار النسبي، لتعاود الكرتونة الصعود مجددًا مدفوعة بزيادة الطلب، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي وارتفاع معدلات الشراء.

وعلى مستوى المزارع، سجلت أسعار كرتونة البيض ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى نحو 105 جنيهات، وهو مستوى لم تصل إليه الأسعار منذ عدة أشهر، وفقًا للبيانات الواردة، في ظل زيادة معدلات السحب على المنتج وتحركات الأسعار داخل السوق.

وبحسب الأسعار المتداولة، بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 110 جنيهات للبيع بالجملة من المزرعة، بينما يصل سعرها للمستهلك النهائي إلى قرابة 135 جنيهًا، مقارنة بمستويات تراوحت بين 80 و90 جنيهًا خلال الفترة الماضية.

البيض الأبيض

 

كما سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 110 جنيهات في أسواق الجملة، فيما يبلغ سعرها للمستهلك حوالي 130 جنيهًا، وفقًا للأسعار المتداولة في الأسواق المحلية.

وفيما يتعلق بالبيض البلدي، فقد سجل أسعارًا أعلى مقارنة بالأنواع الأخرى، إذ يبدأ سعر الكرتونة من نحو 140 جنيهًا بالجملة، بينما يصل إلى قرابة 150 جنيهًا للمستهلك النهائي.

ويأتي هذا التحرك في الأسعار بعد فترة شهدت خلالها الأسواق انخفاضات متتالية في أسعار البيض، قبل أن تعود إلى الارتفاع خلال الأيام الماضية، وسط تنامي الطلب وزيادة القوة الشرائية مع بداية العام الدراسي، وهو ما انعكس على أسعار البيع وحركة التداول في الأسواق.

وتشير الأسعار المتداولة إلى ارتفاع تكلفة شراء البيض بالنسبة للمستهلكين، خاصة مع وصول سعر الكرتونة في بعض الأسواق إلى نحو 130 جنيهًا، وارتفاع سعر البيض البلدي إلى 150 جنيهًا، بعد فترة من تراجع الأسعار التي منحت المستهلكين فرصة الشراء بأسعار أقل.

سعر طبق البيض 

فيما أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار طبق البيض في الأسواق المحلية تتراوح حاليا بين 135 و150 جنيها للمستهلك، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية عادلة ولا تمثل مبالغة في التسعير.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ،  أن الفترة الماضية شهدت زيادة في الطلب على بيض المائدة بالتزامن مع دخول المدارس، ما ساهم في تنشيط حركة البيع ودعم المنتج المحلي .
 

وأشار إلى أن منتجي البيض والدواجن تكبدوا خسائر كبيرة استمرت لأكثر من 8 أشهر، موضحًا أن الأسعار الحالية تأتي في إطار تصحيح الأوضاع التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية .

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