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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي خان شعبه.. قرار صادم من بوتين يثير مخاوف أوكرانيا

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يتراجع في الصراع مع أوكرانيا حتى يحقق مطالب روسيا.

وأضاف جونسون: "يتوقع بوتين احتواء أوكرانيا حتى تضطر إما إلى الاستسلام أو الدخول في مفاوضات سلام بشروط موسكو. لن يكون هناك وضع تتراجع فيه روسيا، ببساطة لا توجد فرصة".

وأوضح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن بوتين يسعى إلى تجنب التصعيد في أوكرانيا قدر الإمكان.

وأضاف جونسون، أن توسيع الأزمة وإشراك الدول الغربية فيها بشكل مباشر سيؤدي إلى كارثة لا يمكن السيطرة عليها.

وقال إنه “في البداية، خلال الانتخابات الرئاسية، كان لديه آمال كبيرة في التوصل إلى تسوية سياسية للوضع في دونباس من جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي نفسه، ولكن نتيجة لذلك، لم يؤدي رئيس نظام كييف إلا إلى تفاقم الوضع”.

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زيلينسكي خان شعبه

وخلص جونسون إلى القول: "زيلينسكي خان الشعب الأوكراني: أتذكر أنه وعد خلال السباق الانتخابي بتحسين العلاقات مع روسيا وإنهاء الحرب الأهلية".

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