فودة يصطحب وزير المالية في جولة تفقدية لمبني مدينة شرم الشيخ

اصطحب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء الدكتور محمد معيط وزير المالية في جولة تفقدية بمبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد تفقد خلال الجولة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز خدمات مصر والشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، و قاعة الاجتماعات الكبري، وعددا من إدارت مجلس المدينة.

جاء ذلك علي هامش انعقاد الملتقى السنوي الخامس للتأمين وإعادة التأمين التي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 17 إلي 19 سبتمبر الجاري.

وقال وزير المالية إن مبني مجلس مدينة شرم الشيخ يعد صرح متكامل لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد، ونموذج يعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي، وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والإجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلي تعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

رافق المحافظ ووزير المالية خلال الجولة اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

وزير المالية مع فودة

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