عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعترض مقاتلة أمريكية اقتربت من حدودها

صدى البلد

منعت القوات الروسية اليوم الإثنين، طائرة عسكرية أمريكية من اختراق الحدود الروسية، قرب بحر بارنتس شمال البلاد، وفقًا لوزارة الدفاع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة من طراز"ميج-31" منعت طائرة عسكرية أمريكية من طراز "بوينج بيه-8 بوسيدون" من اختراق الحدود قرب بحر بارنتس.

وقالت الوزارة في بيان، إن "معدات مراقبة المجال الجوي الروسي رصدت اليوم الإثنين، هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة فوق بحر بارنتس، إذ سرعان ما أقلعت مقاتلة من طراز ميج 31 تابعة للأسطول الروسي الشمالي نحو الهدف ومنعته من اختراق حدود روسيا".

الطاقة والألماس.. الاتحاد الأوروبي يستعد لمعاقبة روسيا

أكثر عدوى.. بيان عاجل من روسيا حول بيرولا سلالة فيروس كورونا الجديدة

ووفق البيان، فقد "حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز بوينغ بيه-8 بوسيدون"، لكن ومع اقتراب المقاتلة الروسية، قامت الطائرة الأمريكية بالدوران ولم يكن هناك انتهاك لحدود الدولة".

وشدد على أن "الإجراء الدفاعي الروسي وتحليق المقاتلة قد تم وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه الدولية دون عبور المسارات الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات تابعة لدول أجنبية".

القوات الروسية الحدود الروسية بارنتس بحر بارنتس وزارة الدفاع الروسية طائرة عسكرية أمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

بقوة 6.4 ريختر.. زلزال عنيف يضرب اليابان

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

بعد إعصار دانيال.. الأرصاد تحسم الجدل حول ظهور عاصفة التنين من جديد

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

موضوعات متعلقة

الطاقة والألماس.. الاتحاد الأوروبي يستعد لمعاقبة روسيا

أكثر عدوى.. بيان عاجل من روسيا حول بيرولا سلالة فيروس كورونا الجديدة

ترشيحاتنا

جنوب العاصمة.. زلزال قوي يضرب الجزائر

أحسن عربية لكل البنات. .سعرها 100 ألف جنيه فقط

حنيّة وشجاعة وحكمة| هكذا أنقذت طفلة سعودية أخيها من موت محقق.. فيديو

فرصة خاصة أمام المصريين| وظائف في الأمم المتحدة الآن.. الشروط والتخصصات المطلوبة

وفيات كثيرة.. تعليق صادم من ماسك على الهجوم الأوكراني المضاد

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنحافة ملحوظة.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

تان لامع.. ميرهان حسين تثير الجدل على البحر | شاهد

دانيال يزرع الموت.. طبيب ليبي يفقد أبناءه الـ 6 بسبب العاصفة

تصميم جذاب.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

فيديو

محمد أبو داود: أعيش دائما في حالة قلق من الجمهور |فيديو

600 جنيه .. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يتم تأجيل الدراسة؟.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر خلال الأيام القادمة

مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية مقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ