أكثر عدوى.. بيان عاجل من روسيا حول بيرولا سلالة فيروس كورونا الجديدة

أفادت هيئة مراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، اليوم الأثنين، أن سلالة فيروس كورونا الجديدة BA.2.86 أو بيرولا، أكثر عدوى مقارنة بالمتغيرات السابقة.

وقالت هيئة الرقابة الروسية في بيان لها، أن متغير بيرولا (BA 2.86) الجديد لفيروس كورونا لديه عدد من الطفرات الإضافية مقارنة بمتغيرات أوميكرون التي تم تحديدها سابقًا، وهو أكثر عدوى من سابقاته.

وأضافت هيئة الرقابة الصحية، أن روسيا طورت اختبارات للكشف عن بيرولا، بالإضافة إلى أدوية لعلاج المرض الناجم عن هذا المتغير الجيني بشكل فعال.

وأشارت إلى أن أحدث اللقاحات، التي تم إنشاؤها خصيصًا لمتغير أوميكرون، فعالة في تقليل الأشكال الحادة من المرض وعدد حالات العلاج في المستشفيات.

وتشير النتائج الأولى للدراسات المختبرية التي أجريت في الصين والسويد، إلى أن هذا البديل قد لا يكون معديًا أو قادرًا على ذلك.