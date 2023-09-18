الصحة العالمية تطالب الصين بمعرفة أصول فيروس كورونا

طالبت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في القاهرة، الصين بمعلومات لمعرفة أصول كورونا.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" الذي يُذاع على قناة "سي بي سي"، أن الفيروسات تتحور باستمرار، ويساهم البشر في عملية التحور من خلال سلوكياتهم، لذا يجب أن نكون مستعدين لمواجهة تحورات الفيروسات، خاصة الفيروسات التنفسية.

وأكدت أن سلوكيات البشر قد تغيرت بشكل كبير منذ بدء الجائحة، مثل عدم التهوية الجيدة وعدم ارتداء الكمامات وعدم النظافة وزيادة التدخين والتزاحم، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وشددت على أن هناك خطرًا جديدًا يمكن أن يظهر في فصل الشتاء المقبل بسبب هذه السلوكيات، وعلى ضرورة الالتزام بالتطعيمات اللازمة.

وأشارت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي شاركت مع منظمة الصحة العالمية في التجارب العلمية للوصول إلى لقاحات وأمصال لفيروس كورونا، وأنها تمتلك إمكانيات وقدرات للتصنيع لجميع دول إفريقيا، مشيرة إلى أن هناك تعاون مباشر مع شركة "فاكسيرا" وهيئة الدواء المصرية.