بشأن منشأ كورونا.. نداء هام من منظمة الصحة العالمية إلى الصين

حثَّ رئيس منظمة الصحة العالمية، بكين على تقديم المزيد من المعلومات حول أصول كوفيد-19، مؤكدً0ا استعداده لإرسال فريق ثان للتحقيق في هذه المسألة، وفقا لما ذكرته صحيفة فاينانشيال تايمز ، اليوم الأحد.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس للصحيفة: "نحن نضغط على الصين من أجل إتاحة الوصول الكامل، ونطلب من البلدان المطالبة بذلك خلال اجتماعاتها الثنائية - لحث بكين على التعاون".



وتأتي تعليقات رئيس منظمة الصحة العالمية في وقت تتسابق فيه السلطات الصحية وشركات الأدوية في جميع أنحاء العالم لتحديث اللقاحات لمكافحة أحدث متغيرات فيروس كورونا.



وكان جيبريسوس يضغط لفترة طويلة على الصين لمشاركة معلوماتها حول أصول كوفيد-19، قائلا إنه حتى يحدث ذلك تظل جميع الفرضيات على الطاولة.



تم التعرف على الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، حيث اشتبه الكثيرون في انتشاره في سوق الحيوانات الحية قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم ويقتل ما يقرب من 7 ملايين شخص.