بوتين: روسيا صمدت أمام ضغوط عقوبات الغرب.. وأكملت التعافي الاقتصادي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن روسيا صمدت أمام ضغوط العقوبات الغربية وأكملت التعافي الاقتصادي.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بوتين، خلال اجتماع حول تشكيل الميزانية الفيدرالية لعام 2024 ولفترة التخطيط لعامي 2025 و2026: "بشكل عام، يمكننا القول إن مرحلة تعافي الاقتصاد الروسي قد اكتملت. لقد صمدت أمام ضغوط خارجية غير مسبوقة على الإطلاق، وهجوم العقوبات على بعض النخب الحاكمة في ما يسمى الكتلة الغربية”.

وأضاف: “وصل الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى مستوى عام 2021، ومن المهم الآن تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة وطويلة الأجل".

وأوضح بوتين، أنه “كان من المتوقع في أبريل أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2%، لكن في الواقع تجاوزت روسيا هذا الرقم بالفعل، وفي نهاية العام، يمكن أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 2.5%، وربما أكثر - 2.8%”.

ولفت الرئيس الروسي، إلى أن الوضع فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية الفيدرالية يستقر في أغسطس تم تنفيذها مرة أخرى بفائض.

وشدد على أن "إيرادات ميزانية النفط والغاز في شهري يوليو وأغسطس تعافت تقريبًا إلى مستوى العام الماضي، ومع الأخذ في الاعتبار الوضع في الأسواق العالمية، يستمر النمو النشط".

ووصف بوتين التضخم المتسارع بأنه أحد المشاكل الرئيسية ولفت الانتباه إلى الحاجة إلى فهم واضح لأسباب ضعف الروبل واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، دون تأخير.