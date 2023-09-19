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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطلق خاتم Galaxy Ring الذكي في يناير 2024

Galaxy Ring
Galaxy Ring

تستعد  سامسونج  لدخول سوق  الخواتم الذكية  بمنتج جديد يحمل اسم تجاري “Galaxy Ring” والمتوقع إطلاقه في الأسواق بشكل رسمي في يناير 2024، جنيا إلى جنب مع  سلسلة جالاكسي Galaxy S24 الرائدة.

تم الكشف عن المعلومات الخاصة بـ "Galaxy Ring" وتاريخ إطلاقه في يناير 2024 خلال تحقيق أجراه موقع 9To5Google في آخر تحديث لتطبيق Galaxy Wearable. وعثر تحليل ملفات APK على سلاسل كودية تشير إلى أن التطبيق سيتصل بهذا الجهاز الجديد، مع ظهور رسالة منبثقة تشير إلى "الاتصال بخاتمك"، مما يؤكد وظيفته في الاقتران بالحلقة الذكية.

Galaxy Ring

علاوة على ذلك، لاحظ المستخدمون في أحد المنتديات الكورية وجود أيقونة جديدة داخل التطبيق، تقترح تصميم الخاتم.

سجلت سامسونج العلامة التجارية Galaxy Ring في مارس الماضي، بالتزامن مع تطبيق Galaxy Wearable الرئيسي، من المتوقع أن تقدم سامسونج تطبيقًا مخصصًا لـ Galaxy Ring. ومن المحتمل أن يعمل هذا التطبيق الإضافي على تحسين ميزات الجهاز وعناصر التحكم فيه، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

وكان المسرب الشهير المعروف باسم Ice Universe على تطبيق "إكس" أو تويتر سابقا، قد اقترح أن Galaxy Ring قد يكون أحد أبرز الأحداث في حدث إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24 في يناير.

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 مع تأكيد الجدول الزمني للإطلاق، ينتظر عشاق التكنولوجيا وكل جديد في عالم التقنيات والإكسسوارات  الذكية بفارغ الصبر المزيد من التفاصيل حول هذه الخواتم الذكية المبتكرة من سامسونج.

من المتوقع أن يحتوي Galaxy Ring على مستشعرات ECG وPPG لمراقبة معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة، على غرار ما تقدم سامسونج مع تشكيلة ساعاتها الذكية، بالإضافة إلى توفير اتصالاً لاسلكيًا للتكامل مع منتجات سامسونج المنزلية الذكية. من المتوقع أن يكون الخاتم الذكي في حدود 299 دولارًا.

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