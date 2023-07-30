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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مستشفى كاملة في صباعك.. سامسونج تصنع خاتما جديدا للمرضى وكبار السن 

مستشفى كاملة في صباعك..سامسونج
مستشفى كاملة في صباعك..سامسونج صنعت خاتم جديد

تدور الشائعات منذ عام تقريبًا حول استعداد شركة سامسونج Samsung لإطلاق خاتم ذكي جديد، وربما يكون اسمه Galaxy Ring. وهي سوق ذكية لم يستكشفها الكثير من الشركات، لذلك من المنطقي أن تستكشفها سامسونج.

ووفقًا لتقرير The Elec، فإن شركة سامسونج انتهت بالفعل من عملية التطوير ومن المرجح أن تبدأ في إنتاجها الشهر المقبل. وقد حصلت العملاقة التقنية الكورية على المصادر المطلوبة من المعدات اللازمة، ولم يتبق سوى قرار متى يجب أن تبدأ في الإنتاج بكميات كبيرة.

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وعلى الرغم من اقتراب عملية الإنتاج في سامسونج ، فإن الإطلاق لن يحدث حتى عام 2024. وبالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية القياسية، فإن الخاتم الذكي من سامسونج Galaxy Ring يجب أن يمر بعدة عمليات تصديق للحصول على وضع "جهاز طبي". تمامًا مثل سلسلة سامسونج Galaxy Watch، التي تقدم الآن ميزة تتبع النبض الكهربائي وتتبع اضطراب ضربات القلب.

ويمكن أن تستغرق هذه العمليات عدة أشهر، لذا من المحتمل أن يصل Galaxy Ring إلى السوق في وقت ما من عام 2024. وتشير بعض التنبؤات إلى أنه قد يتم الإعلان عنها قبل إطلاق سلسلة Galaxy S24.

سامسونج Samsung Galaxy Ring خاتم خاتم ذكي جهاز طبي Galaxy Watch GALAXY S24

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