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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تكلفتها 60 مليار جنيه.. موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي لدعم المواطن

وزير المالية
وزير المالية

أكد أحمد السيد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة معلومات وتفاصيل عن قرارات الرئيس السيسي لدعم المواطن اقتصاديا.

 

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وقال أحمد السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أوجه الشكر للرئيس السيسي على حزمة دعم المواطن اقتصاديا وتلك الحزمة يستفيد منها قاعدة كبيرة من المصريين ".

 

وأضاف أحمد السيد:" تكلفة الحزمة التي أعلن عنها الرئيس السيسي 60 مليار جنيه سنويا ونحتاج إلى تنفيذها بعض التشريعات القانونية مثل مضاعفة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وهذا ما سيحدث في المستقبل القريب".

 

 وتابع أحمد السيد :" 4.5 مليون موظف يستفيدون من علاوة غلاء المعيشة التي أعلن عنها الرئيس السيسي".

 

واكمل احمد السيد:" 11 مليون  مواطن من أصحاب المعاشات يستفيدون من حزمة الرئيس السيسي وتكلفتها 32 مليار جنيه ".

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