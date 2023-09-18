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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخرهم إسلام إبراهيم .. نجوم تألموا بسبب فقدان والدتهم.. أحزان حسن الرداد ودنيا وإيمى سمير غانم وصدمة أمل رزق ووجع سهير رمزى

إسلام إبراهيم
إسلام إبراهيم

عاش عدد من النجوم فى الفترة الأخيرة الآلام وأحزان فقدان ذويهم ولكن يظل فقدان الأم الأكثر تاثيرا على النجوم وهو ما عبر عنه إسلام إبراهيم أخر النجوم الذين تعرضوا لالام فقدان والدته. 

إسلام إبراهيم

أعلن الفنان إسلام إبراهيم اليوم  ، عن وفاة والدته بعد صراع طويل مع المرض، بمنشور من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وعلق إسلام إبراهيم : "أمي في ذمة الله، إنا لله وإن إليه راجعون، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي، والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون، البقاء لله والدوام لله..، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شىء عنده بأجل مسمى.".

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حسن الرداد:

يعتبر الفنان حسن الرداد من أكثر الفنانين حزنًا منذ فقدان والدته ، حيث يحرص دائمًا على ذكرها ونشر الصور الذى تجمعهما سويًا ، وتعبيره على مدى فقدانه لها منذ أن توفيت. 

ولكنه فى أغلب المنشورات يعبر عن إستمرارية استنكاره لفقدانها حتى الأن ، وأنه مازال ينتظرها وينتظر وجودها فى المنزل كما أعتاد.

ويتفاعل دائمًا مع الصور عدد كبير من متابعين حسن الرداد ، موجهين له دعوات بالصبر ولوالدته بالرحمة.

دنيا وإيمي سمير غانم:

ويليه فى المقدمة الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم ، حيث كان فقدهم لوالديهما بمثابة صدمة فى الوسط الفني ، وخصوصًا بعد أن فقدوا والدتهما الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز ، التى وفاها فاجىء الجميع خصوصًا عن أن بدأت حالتها الصحية تشهد بوادر الأستقرار .

وتأثر الكثير من الجمهور ونجوم الوسط الفني بعد أول تعليق لدنيا بعد الوفاة ، حيث كان أول تعليق لها بعد وفاة والدتها ، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «ما عنديش حاجة أقول لها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي».وتحدثت دنيا سمير غانم عن دور أمها في حياتها،
قائلة: «إنتي علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله»

أمل رزق:

من الفنانات التى تأثروا بوفاة والدتهما ، هى الفنانة أمل رزق والتى فقدت والدتها بعد ان عانت فترة طويلة مع المرض.

ودائمًا تتذكرها وتعبر عن مدى سوء حالتها النفسية بعد أن فقدتها ، وقالت فى أخر تصريحاتها التليفزيونية ، أنها من كثر الصدمات النفسية تعرضت لفقدان بصرها لمدة 6 أشهر.

سهير رمزي:

بالرغم من أن الفنانة سهير رمزي فقدت والدتها منذ أكثر من 10 سنوات ، إلا أنها مازالت تفتقد وجودها بشدة حتى الأن.

حيث قالت سهير رمزي فى تصريحات تليفزيونية ،أن بعد فقدان والدتها تشعر بالبرد في عز الحر، وأن بالرغم وجود زوجها بجانبها إلى أنها تشعر بالفقد.».
وأضافت سهير رمزي، أن لها أشقاء ولكنهم من والدها فقط، ولا تعرف عنهم شيء.

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