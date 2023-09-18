عاجل
جامعة حلوان تكشف خطتها للتوعية بالمشروع القومي لمحو الأمية بالعام الجديد.. السيد قنديل: الاهتمام بمحو الأمية ضمن أهدافنا لتنمية الأسرة خبراء التعليم يكشفون كيفية إعداد وتأهيل طلاب الجامعات ليكونوا قادة للمستقبل ومواكبة تطورات العصر.. وأهمية مراكز دعم المتميزين والنوابغ بالجامعات.. ويؤكدون: تشجع الإبداع والابتكار من خلال مشاريع الطلاب أحمد موسى: المواطن يهمه الأكل والشرب وليس اللي في السجون الأزمات مستمرة.. ماذا تناقش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ قلوب لا تعرف الرحمة.. شبكة لسرقة مساعدات زلزال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون .. مواعيد خاصة لتقديم الإقرار الضريبي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب على الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الالتزامات الواجبة على الممول، وأبرزها تقديم الاقرار الضريبي.

مواعيد خاصة لتقديم الاقرار الضريبي 

 

حددت المادة (31) مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات الضريبية كما يلي :

ففي حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي، بحسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتي تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة علي الممول أو المكلف من مال التركة.

وعلي الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .

الضرائب: مكافحة التهرب تسهم في تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع

الضرائب: برنامج لتحفيز المواطنين للتشجيع على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني

وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .

كما أن علي الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتي تاريخ التنازل ، علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .

وألزمت المادة (32) الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة وذلك بعد الحصول علي كلمة المرور السرية ، وتوقيع إلكتروني مجاز طبقًا لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة .

الممول الإقرار الضريبي الورثة التركة توقيع إلكتروني صناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

إجراء عاجل من الأهلي لكشف مسرب مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور.. تفاصيل

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

موضوعات متعلقة

بسبب تسريب بياناته .. نجل بايدن يقاضي مصلحة الضرائب الأمريكية

 الضرائب: الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق اختيار المعاملة الضريبية 

ترشيحاتنا

بالزيادة الجديدة| حساب قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة بعد توجيهات الرئيس

الرئيس السيسي وبن زايد يبحثان تعزيز التعاون بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين

عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي محمد بن زايد خلال زيارته لأبو ظبي

طلابها فاهمين كل حاجة| وزير التعليم يكشف مزايا المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

مقارنة صعبة .. iPhone 15 Pro Max و iPhone 14 Pro Max بالأسعار والمواصفات

حجازي: الإستثمار في الإنسان المصري أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش أى مشي رياضة .. معلومات مهمة لازم تعرفها للحصول الفوائد الصحية الكاملة

نوع توابل رخيص يحمى من السرطان.. اكتشفه

بسبب ثروة في سيارته..الحكم بالسجن على سائق شاحنة بريطانية..تفاصيل

الأكثر استخدامًا في البيوت| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية أبرزها الأرز

فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

غادة عبد الرازق أوي .. أم ترتدي فستان فرح في زفاف نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ