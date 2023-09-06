عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: برنامج لتحفيز المواطنين للتشجيع على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني

صدى البلد

أعلن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة ستقوم بتنظيم وعقد سلسلة ندوات توعية مجانية أون لاين حول منظومة التحفيز (فاتورتك..حمايتك وجايزتك) يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة السابعة مساء؛ لشرح المنظومة وأهدافها وكيفية التعامل معها والتسجيل عليها ، ويتم الإعلان عن هذه الندوات والرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على ( الفيسبوك ، وتويتر ، وانستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأكد أن وزير المالية يتابع عن كثب، منظومة تحفيز المواطنين، عبر برنامج "فاتورتك.. حمايتك وجايزتك"، الذي يعتبر الأول من نوعه في حث وتحفيز المواطن ليصبح شريكاً أساسياً فى إنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة قامت بإعداد ونشر دليل المستخدم الخاص بموقع تسجيل بيانات فروع التجار الممولين على منظومة التحفيز " برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك "  ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي 

https://www.eta.gov.eg/ar/eta-rewards

وأضاف " الدكتور فايز الضباعني " أن جميع الممولين الملزمين بإصدار ايصالات الكترونية مطالبون بالتسجيل على البوابة الالكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين ( فاتورتك .. حمايتك وجايزتك) اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 من خلال الرابط التالي   www.eta.gov.eg ، وذلك وفقا للقرار رقم (515) لسنة 2023 .

 وأشار " الدكتور فايز الضباعني "  أن  برنامج  التحفيز " فاتورتك ... حمايتك وجايزتك "  يهدف إلى  خلق ونشر ثقافة ضريبية جديدة لدى المواطن المصري من خلال حثه وتحفيزه على طلب الايصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات ، ويتم ذلك من خلال حوافز ومكافآت متنوعة ومتدرجة ، هذا بالإضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه ، مضيفا أن برنامج ( فاتورتك.. حمايتك وجايزتك) ، أداة هامة تُسهم في رؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا ، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية ، موضحًا أن منظومة التحفيز هى امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة ، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني  ولمزيد من المعلومات من خلال الخط الساخن 16395.

الضرائب الفاتورة الالكترونية الإيصال الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

ابني سبب تركي وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم تكشف كواليس مشكلة نجلها لأول مرة

انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

200 جنيه| الذهب يتراجع مجددا في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

موضوعات متعلقة

سعر عيار 21 اليوم 6-9-2023

سعر الدولار في البنوك اليوم 6-9-2023

سعر الذهب اليوم 6-9-2023 في محلات الصاغة

سعر أغلى أعيرة الذهب اليوم 6-9-2023

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 6-9-2023

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 6-9-2023

سعر أقل عيار ذهب اليوم في محلات الصاغة 6-9-2023

4.8 مليار جنيه.. إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال أغسطس

ترشيحاتنا

هالاند يفتح الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد والسيتي يتحرك

60 ألف جنيه.. تعويضات عاجلة من التضامن لضحايا انهيار عقار حدائق القبة

الموجة رجعت تاني.. ارتفاع درجات الحرارة بمطروح وتحذير من الخروج خلال النهار

تصريح متشائم.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

السيسي : تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات التعليم والطاقة والنقل

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

بالفيديو| ازدحام مروري غير مسبوق في صحراء نيفادا الأمريكية.. اعرف السر

بسبب عقار مضاد لـ كورونا..تفاصيل تحول لون عين رضيع من البني للأزرق

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ