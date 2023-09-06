الضرائب: برنامج لتحفيز المواطنين للتشجيع على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني

أعلن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة ستقوم بتنظيم وعقد سلسلة ندوات توعية مجانية أون لاين حول منظومة التحفيز (فاتورتك..حمايتك وجايزتك) يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة السابعة مساء؛ لشرح المنظومة وأهدافها وكيفية التعامل معها والتسجيل عليها ، ويتم الإعلان عن هذه الندوات والرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على ( الفيسبوك ، وتويتر ، وانستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأكد أن وزير المالية يتابع عن كثب، منظومة تحفيز المواطنين، عبر برنامج "فاتورتك.. حمايتك وجايزتك"، الذي يعتبر الأول من نوعه في حث وتحفيز المواطن ليصبح شريكاً أساسياً فى إنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة قامت بإعداد ونشر دليل المستخدم الخاص بموقع تسجيل بيانات فروع التجار الممولين على منظومة التحفيز " برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك " ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/eta-rewards

وأضاف " الدكتور فايز الضباعني " أن جميع الممولين الملزمين بإصدار ايصالات الكترونية مطالبون بالتسجيل على البوابة الالكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين ( فاتورتك .. حمايتك وجايزتك) اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 من خلال الرابط التالي www.eta.gov.eg ، وذلك وفقا للقرار رقم (515) لسنة 2023 .

وأشار " الدكتور فايز الضباعني " أن برنامج التحفيز " فاتورتك ... حمايتك وجايزتك " يهدف إلى خلق ونشر ثقافة ضريبية جديدة لدى المواطن المصري من خلال حثه وتحفيزه على طلب الايصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات ، ويتم ذلك من خلال حوافز ومكافآت متنوعة ومتدرجة ، هذا بالإضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه ، مضيفا أن برنامج ( فاتورتك.. حمايتك وجايزتك) ، أداة هامة تُسهم في رؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا ، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية ، موضحًا أن منظومة التحفيز هى امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة ، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ولمزيد من المعلومات من خلال الخط الساخن 16395.