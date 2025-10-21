قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
تحقيقات وملفات

أستاذ علوم سياسية: القاهرة مركز الثقل الإقليمي في ملفات الأمن والاستقرار

القاهرة مركز الثقل الإقليمي في ملفات الأمن والاستقرار
القاهرة مركز الثقل الإقليمي في ملفات الأمن والاستقرار
ياسمين القصاص

في خضم مشهد إقليمي معقد تتشابك فيه الملفات الأمنية والسياسية، تبرز مصر كلاعب محوري يسعى إلى تثبيت الاستقرار وبناء توازنات دقيقة بين الأطراف الدولية والإقليمية، والتحركات الدبلوماسية الأخيرة تكشف عن دور مصري متجدد يجمع بين الواقعية السياسية والحكمة الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن تواجه جهود تثبيت الأوضاع على الأرض تحديات كبيرة، خاصة في ظل ما يعرف بـ"القضايا الشكلية" التي يثيرها الجانب الإسرائيلي. 

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه بالرغم من ذلك، تتواصل المساعي الأمريكية لاستكمال ما بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة شرم الشيخ، في إطار سعي الإدارة الحالية إلى التوصل لاتفاق شامل يضمن استقرار الميدان.

وأشار فهمي، إلى أن هناك مراحل زمنية متدرجة قد تستغرق بعض الوقت، موضحا أن الهدف الأول يتمثل في وقف إطلاق النار، تمهيدا لبناء مسار سياسي يقوم على مبدأ تبادل المحتجزين والأسرى.

وتابع: "وتعكس التحركات المصرية الأخيرة أن القاهرة ما زالت تمثل مركز الثقل الإقليمي في قضايا الأمن والاستقرار، إذ تؤكد علاقتها المتنامية مع واشنطن على وجود تنسيق متزايد في الملفات الإقليمية الحساسة، وتقدر الولايات المتحدة السياسة المصرية المتوازنة التي تضع الحوار والتهدئة في مقدمة أولوياتها". 

غزة قطاع غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي فلسطين

