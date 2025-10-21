أستاذ علوم سياسية: القاهرة مركز الثقل الإقليمي في ملفات الأمن والاستقرار

في خضم مشهد إقليمي معقد تتشابك فيه الملفات الأمنية والسياسية، تبرز مصر كلاعب محوري يسعى إلى تثبيت الاستقرار وبناء توازنات دقيقة بين الأطراف الدولية والإقليمية، والتحركات الدبلوماسية الأخيرة تكشف عن دور مصري متجدد يجمع بين الواقعية السياسية والحكمة الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن تواجه جهود تثبيت الأوضاع على الأرض تحديات كبيرة، خاصة في ظل ما يعرف بـ"القضايا الشكلية" التي يثيرها الجانب الإسرائيلي.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه بالرغم من ذلك، تتواصل المساعي الأمريكية لاستكمال ما بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة شرم الشيخ، في إطار سعي الإدارة الحالية إلى التوصل لاتفاق شامل يضمن استقرار الميدان.

وأشار فهمي، إلى أن هناك مراحل زمنية متدرجة قد تستغرق بعض الوقت، موضحا أن الهدف الأول يتمثل في وقف إطلاق النار، تمهيدا لبناء مسار سياسي يقوم على مبدأ تبادل المحتجزين والأسرى.

وتابع: "وتعكس التحركات المصرية الأخيرة أن القاهرة ما زالت تمثل مركز الثقل الإقليمي في قضايا الأمن والاستقرار، إذ تؤكد علاقتها المتنامية مع واشنطن على وجود تنسيق متزايد في الملفات الإقليمية الحساسة، وتقدر الولايات المتحدة السياسة المصرية المتوازنة التي تضع الحوار والتهدئة في مقدمة أولوياتها".