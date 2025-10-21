قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتفالية خاصة لإطلاق السيرة الذاتية للبروفيسور مجدي يعقوب| تفاصيل
ترامب: الصين لن تغزو تايوان لأنني أثق في الرئيس شي
أمك اشترتها له.. البنتاجون يرد على سؤال بشأن ربطة عنق هيجسيث
شريف فتحي: مصر مؤهلة لتكون المقصد السياحي الأول عالميًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الصين لن تغزو تايوان لأنني أثق في الرئيس شي

ترامب وشي
ترامب وشي
القسم الخارجي

في خطوة أثارت جدلًا دوليًا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن البلدين «سيكونان على ما يرام»، ملمحًا إلى أن شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، قد أبلغه بأن بلاده لا تعتزم غزو تايوان خلال فترة رئاسته. 

وقال ترامب للصحفيين أثناء لقائه رئيس الوزراء الأسترالي أنه «يعتقد أننا سنكون على ما يرام مع الصين. الصين لا تريد أن تفعل ذلك» (في إشارة إلى غزو الجزيرة). 

وأضاف أن الولايات المتحدة «هي القوة العسكرية الأقوى في العالم بعدة فوارق، ولا أحد سيتدخل في ذلك… ولا أرى أن الرئيس شي سيفعل هذا».

هذه التصريحات تأتي في خضم تحضير لقمة مرتقبة بين ترامب وشي، من المنتظر أن تعقد على هامش قمة اقتصادية في كوريا الجنوبية خلال الأسابيع المقبلة؛ وقد ركزت على مسارات التجارة وطموحات بكين في التوسع التكنولوجي والمالي.

اللافت أن ترامب، رغم تأكيده الثقة بشي، امتنع عن دعم ضمني واضح لتايوان في حال الهجوم، ولم يؤكد ما إذا كان سيستخدم القوة للدفاع عنها. 

في الوقت ذاته، تشير الاستخبارات الأمريكية إلى أن الصين أمهرت قدرات عسكرية واسعة لشن هجوم محتمل على الجزيرة بحلول عام 2027. 

من جانب آخر، يرى محللون أن تهوين ترامب للتهديد الصيني المحتمل تجاه تايوان وتركيزه على علاقة شخصية مع شي يناسب توجهاته التجارية، لكنه يثير قلق تايبيه وحلفاء واشنطن في آسيا.

وتعد تايوان نقطة ارتكاز في الصراع الأمريكي-الصيني حول الهيمنة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ. ويعكس إعلان كهذا من ترامب تحولًا في اللهجة: من تأكيد دفاع واضح إلى تفاؤل شخصي مبني على الثقة. 

في المقابل، تفيد الرسالة المتوجهة إلى الصين بأن واشنطن تفتح الباب للمفاوضات التجارية والتقنية، ما قد يفسره البعض أنه «تسوية على حساب تايوان».

ترامب الصين تايوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

الأرض

العد التنازلي للحياة على الأرض.. دراسة تكشف موعد النهاية وفق توقعات ناسا

4 مخاطر لترك مرضى السكري وجبة الإفطار.. تعرف عليها

4 مخاطر لترك مرضى السكري وجبة الإفطار.. تعرف عليها

كريم غلوش

طبيب يفجر مفاجأة.. لماذا لا يجب التبرع بالدم عقب زيارة عيادات الأسنان؟

بالصور

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

هل يمكن أن يصبح فيتامين سي سلاحا طبيعيا ضد البرد والحساسية؟.. دراسات تفجر الحقيقة

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد