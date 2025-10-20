قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير علاقات دولية: العودة للحرب تعني فشل ترامب في خطة السلام .. فيديو
الفلبين: مصرع 7 أشخاص جراء العاصفة الاستوائية فنجشن
الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
أخبار العالم

الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح

قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين بشن جيش الاحتلال قصف مدفعي على شرق دير البلح، بالإضافة إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، أعلن مجمع ناصر الطبي عن انتشال جثماني فلسطينيين بعد قصف إسرائيلي على منزل في بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

ويمثل هذا القصف خرقا جديدا للهدنة الموقعة بين حماس وإسرائيل الأسبوع الماضي في شرم الشيخ والتي أنهت الحرب وتضمنت الإفراج عن الرهائن إلى جانب بنود أخرى من بينها نزع سلاح حماس.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة خليل الدقران، إن القطاع الصحي في القطاع يعيش "وضعًا كارثيًا وغير قابل للاستمرار"، مطالبًا بالإجلاء الفوري للمرضى والجرحى للعلاج في الخارج، وفتح المعابر دون تأخير، من أجل إدخال الإمدادات الطبية العاجلة، وترميم المستشفيات المدمرة.

وقال الدقران خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال منذ بداية العام، يمنع خروج المرضى للعلاج في الخارج، وقد استُشهد نحو 950 مريضًا أثناء انتظارهم تصاريح الخروج"، مطالبا بالتحرك العاجل لإجلاء المرضى، خصوصًا المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان.

الاحتلال يخرق الهدنة قصف مدفعي إسرائيلي جنوب قطاع غزة مجمع ناصر الطبي قصف إسرائيلي

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

جانب من الحدث

اجتماع مشترك بين سلامة الغذاء والغرفة التجارية لتفعيل الرقابة على الأسواق بالوادي الجديد

طلبات التصالح

محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج التصالح ببيلا

أعمدة إنارة

تركيب 45 عمود إنارة لتحسين الرؤية على طريق 53 المريوطية بالناصرية في العياط

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

