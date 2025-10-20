الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين بشن جيش الاحتلال قصف مدفعي على شرق دير البلح، بالإضافة إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، أعلن مجمع ناصر الطبي عن انتشال جثماني فلسطينيين بعد قصف إسرائيلي على منزل في بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

ويمثل هذا القصف خرقا جديدا للهدنة الموقعة بين حماس وإسرائيل الأسبوع الماضي في شرم الشيخ والتي أنهت الحرب وتضمنت الإفراج عن الرهائن إلى جانب بنود أخرى من بينها نزع سلاح حماس.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة خليل الدقران، إن القطاع الصحي في القطاع يعيش "وضعًا كارثيًا وغير قابل للاستمرار"، مطالبًا بالإجلاء الفوري للمرضى والجرحى للعلاج في الخارج، وفتح المعابر دون تأخير، من أجل إدخال الإمدادات الطبية العاجلة، وترميم المستشفيات المدمرة.

وقال الدقران خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال منذ بداية العام، يمنع خروج المرضى للعلاج في الخارج، وقد استُشهد نحو 950 مريضًا أثناء انتظارهم تصاريح الخروج"، مطالبا بالتحرك العاجل لإجلاء المرضى، خصوصًا المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان.