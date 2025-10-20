ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر

أكد المبعوث الأمريكي إلى المنطقة ستيف ويتكوف، أن واشنطن تعمل حالياً على ملف الجزائر والمغرب.

ورجح ويتكوف في تصريحات لشبكة سي بي إس نيوز الإخبارية الأمريكية، أن يكون هناك اتفاق خلال الستين يوماً المقبلة.

يذكر أن مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، قال في حوار لقناة “الشرق” أن واشنطن تستعد لافتتاح قنصيلة أمريكية في الصحراء مؤكدا أنها مغربية، ومنوها إلى تصريح ترامب الذي أكد فيها أن هذه الصحراء هي صحراء مغربية واعترف بسيادة المغرب عليها وشدد على ضرورة التوصل إلى حل دائم لهذا النزاع.

وتصاعد التوتر بين المغرب والجزائر بسبب قضية الصحراء التي نشبت بسببها حربا في السبعينيات من القرن الماضي عرفت بـ"حرب الرمال".