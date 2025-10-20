قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
موهبة مغربية تخطف الأضواء وتطرق أبواب أتلتيكو مدريد بعد التألق في مونديال الشباب
حماية المستهلك: تشديد الرقابة على الأسواق بعد رفع أسعار الوقود
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية
حبس رجل أعمال سنتين بتهمة الشروع في قـ.ـتل زوجته ونجله بالتجمع
أخبار العالم

نتنياهو: القوة العسكرية والسياسية لحماس سيتم تصفيتها

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  إن القوة العسكرية والسياسية لحماس سيتم تصفيتها ، وذلك خلال كلمة له في الكنيست الإسرائيلي.

و في خطابه أمام الكنيست، قال نتنياهو: "شهدنا أمس انتهاكًا صارخًا من حماس لاتفاق وقف إطلاق النار. وللأسف، قُتل مقاتلان خلال وقف إطلاق النار. شعرت حماس فورًا بثقل ذراعنا - هاجمناها بـ 153 طنًا من القنابل". 

وأضاف: "هاجمنا عشرات الأهداف في طول وعرض القطاع، وقضى على العديد من الإرهابيين، بمن فيهم كبار القادة. أوضحتُ منذ البداية أن وقف إطلاق النار ليس ترخيصًا لحماس بتهديدنا. اتفقنا مع ترامب على القضاء على نفوذ حماس العسكري والحكومي".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين إن جيش الاحتلال سيعيد جثث الإسرائيليين القتلى جميعا.

وأضاف نتنياهو في كلمة له، أنه وعد بإعادة الرهائن الأحياء وقد تم ذلك.

وأشار إلى أن هذه الحرب الصعبة تستمر من جيل لجيل والحرب على 7 جبهات كانت امتدادًا لحرب الاستقلال، مضيفا "أزلنا التهديد الوجودي لإيران وأذرعها".

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال أنه سيقوم بإعادة ترميم غلاف قطاع غزة كإقليم للنهضة، لافتا إلى أن المهمة لم تنته بعد إذ لا تزال هناك جثث لإسرائيليين في قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على العمل دون كلل لإعادة جثث المخطوفين القتلى، وأنه لديه إصرار على تحقيق كل أهداف الحرب وسيحققها واستطعنا ذلك لأن حماس شعرت بالسيف على رقبتها.

ونفى نتنياهو أن الصفقة الحالية كانت معروضة على حكومة الاحتلال قبل أشهر ولم تكن حماس مستعدة لقبول الاتفاق من قبل.

