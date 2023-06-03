من غير مشاوير.. خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

تسعي الحكومة إلي تقديم خدماتها عبر الانترنت وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وأيضا توفيرا للوقت والجهد وعليه يمكن للمواطنين تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بدل الذهاب إلي مصلحة الضرائب.

خطوات تقديم الإقرار الضريبي أونلاين

على خطوات بسيطة يمكن تقديم الإقرار الضريبي أونلاين حيث يحتاج الأمر فقط إلي جهاز كمبيوتر وانترنت بدون الحاجة إلى التوجه لمصلحة الضرائب.

- تبدء أولي تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بالتسجيل فى منظومة الضرائب

- أما فى الخطوة الثانية تقديم التوقيع على نموذج معد لذلك داخل مامورية الضرائب.

خطوات التسجيل لتقديم الإقرار الضريبي أونلاين

- يحتاج المواطن فى البداية إلي الدخول إلى موقع مصلحة الضرائب المصرية

- ثم يقوم المواطن فى هذه الخطوة بإنشاء حساب مستخدم جديد من خلال الرابط.

- ويلزم على المواطن الراغب فى التسجيل من أجل تقديم الإقرار الضريبي إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن: «الاسم، والبريد الإلكتروني».

- ثم أخيرا تقوم بتفعيل الحساب من خلال التسجيل.

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