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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مشاوير.. خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

اقرار ضريبي
اقرار ضريبي

تسعي الحكومة إلي تقديم خدماتها عبر الانترنت وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وأيضا توفيرا للوقت والجهد وعليه يمكن للمواطنين تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بدل الذهاب إلي مصلحة الضرائب.

خطوات تقديم الإقرار الضريبي أونلاين

على خطوات بسيطة يمكن تقديم الإقرار الضريبي أونلاين حيث يحتاج الأمر فقط إلي جهاز كمبيوتر وانترنت بدون الحاجة إلى التوجه لمصلحة الضرائب.

 

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- تبدء أولي تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بالتسجيل فى منظومة الضرائب  

- أما فى الخطوة الثانية تقديم التوقيع على نموذج معد لذلك داخل مامورية الضرائب.

خطوات التسجيل لتقديم الإقرار الضريبي أونلاين

- يحتاج المواطن فى البداية إلي الدخول إلى موقع مصلحة الضرائب المصرية

- ثم يقوم المواطن فى هذه الخطوة بإنشاء حساب مستخدم جديد من خلال الرابط.

- ويلزم على المواطن الراغب فى التسجيل من أجل تقديم الإقرار الضريبي إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن: «الاسم، والبريد الإلكتروني».

- ثم أخيرا تقوم بتفعيل الحساب من خلال التسجيل.

خدمات بوابة مصر الرقمية


ومن خلال بوابة مصر الرقمية يمكن الحصول على خدمة توثيق يمكن عملها من المنزل دون الحاجة لتوجه الى مكاتب التوثيق وتتضمن مايلي :-

- يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية استعلام عن سريان محرر مُميكن

- كما يمكن من خلال البوابة تحرير توكيل عام قضايا (بنفسه)

- وتمكن بوابة مصر الرقمية من تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية (بنفسه)

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- كما يمكن من خلال الموقع الإلكتروني تحرير إقرار تصحيح محرر موثق (بنفسه)

-استعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة

- ويمكن من خلال البوابة اقرار تصحيح محرر موثق(بصفه)

-إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية(بصفه)

- توكيل فى الامور الزوجية(بصفه)

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