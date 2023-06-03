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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للمصريين بالخارج .. طريقة استخراج تصريح عمل من الإنترنت

استخراج تصريح عمل
استخراج تصريح عمل

تصريح العمل مستند يهم كل المصريين العاملين بالخارج، حيث يقوم أي مواطن يعمل بالخارج خلال زيارته للبلاد بالتوجه للإدارة العامة لتصاريح العمل لاستخراجه.

وتقوم وزارة الداخلية بتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة، والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر .

استخراج تصريح عمل من الانترنت

عممت وزارة الداخلية خدمة إصدار تصريح العمل الإلكترونى "أول مرة" عبر البوابة الإلكترونية للوزارة لعدد من الدول، لتشمل كافة الدول العربية والأجنبية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg) .

يأتي ذلك استمرارا لما توليه الوزارة خلال الفترة الحالية من أهمية بالغة فى مواكبة التطور التكنولوجى وميكنة العمل لدى جميع مؤسساتها للارتقاء به لأعلى معدلات الأداء تماشيا مع سياسة التحول الرقمى.

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استخراج تصريح عمل الخدمات الإلكترونية المصريين العاملين بالخارج تصاريح العمل موقع وزارة الداخلية

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