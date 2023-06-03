للمصريين بالخارج .. طريقة استخراج تصريح عمل من الإنترنت

تصريح العمل مستند يهم كل المصريين العاملين بالخارج، حيث يقوم أي مواطن يعمل بالخارج خلال زيارته للبلاد بالتوجه للإدارة العامة لتصاريح العمل لاستخراجه.

وتقوم وزارة الداخلية بتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة، والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر .

استخراج تصريح عمل من الانترنت

عممت وزارة الداخلية خدمة إصدار تصريح العمل الإلكترونى "أول مرة" عبر البوابة الإلكترونية للوزارة لعدد من الدول، لتشمل كافة الدول العربية والأجنبية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg) .

يأتي ذلك استمرارا لما توليه الوزارة خلال الفترة الحالية من أهمية بالغة فى مواكبة التطور التكنولوجى وميكنة العمل لدى جميع مؤسساتها للارتقاء به لأعلى معدلات الأداء تماشيا مع سياسة التحول الرقمى.

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