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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد مرور يوم.. استخراج جثة واستمرار البحث عن شقيقين بمصيف جمصة

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمان شاب من ضحايا غرق شقيقين ونجل عمهما بجمصة في محافظة الدقهلية، فيما استمر البحث عن الجثث لمدة 24 ساعة، عقب غرقهم أثناء نزولهم للاستحمام بشاطئ المصيف المطل على البحر المتوسط، مع استمرار البحث عن الآخرين.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة جمصة بوجود 3 غرقى بشاطئ المصيف.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة وقوات الإنقاذ إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شقيقين ونجل عمهما وهم كل من؛ أحمد محمد مصطفى إبراهيم، 21 عامًا، وعادل رجب، 15 عامًا، وشقيقه محمد، 20 عامًا، ويقيمون بقرية زيدان مركز الحامول محافظة كفر الشيخ.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة أحمد محمد مصطفى ابراهيم، ابن قرية زايدان التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، إلى مستشفى جمصة المركزي، وإيداع الجثة بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة، واستخراج باقي الجثث.

بمحافظة الدقهلية بمصيف جمصة قسم شرطة محافظة الدقهلية مصرع شقيقين مصيف

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