لو هترخص.. خطوات استخراج شهادة بيانات سيارة 2023

حددت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور رسوم استخراج شهادة بيانات للسيارة ، عند طلب استخراجها من وحدات المرور ، وتبلغ تكلفة استخراج شهادة بيانات للسيارة 26 جنيها.

رسوم استخراج شهادة بيانات سيارة

ويقدم موقع “صدى البلد”، طريقة استخراج المواطنين شهادة بيانات 2023 للسيارة منتهية الرخصة، بكل سهولة ويسر.

واستخراج شهادة بيانات للسيارة من الأمور الهامة عند بيعها وخاصة عند انتهاء رخصته، حيث تكون شهادة بيانات السيارة بمثابة بطاقة رقم قومي للسيارة.

أماكن استخراج شهادة بيانات سيارة

ويمكن للراغبين في التعرف على أماكن استخراج شهادة بيانات سيارة ، وذلك من أجل استخراج شهادة بيانات سيارة ، أن يذهبوا إلى وحدة المرور التابع لها السيارة من أجل استخراج شهادة بيانات للسيارة.

استخراج شهادة بيانات للسيارة

أوراق استخراج شهادة بيانات للسيارة 2023

المستندات المطلوبة عند استخراج شهادة بيانات للسيارة ما يلي :

1- أولا يقدم الراغب في استخراج شهادة بيانات للسيارة بطاقة رقم القومي الخاصة به

2- استخراج شهادة بيانات للسيارة يتطلب تقديم طلب استخراج شهادة بيانات على أن يشمل الجهة المراد استخراج الشهادة لها

3- لابد عن استخراج شهادة بيانات للسيارة تقديم أوراق العقود أو التوكيل الخاص بالسيارة

4- ومن اهم الأوراق عند استخراج شهادة بيانات للسيارة تقديم رخصة السيارة

5- وأخيرا تقدم شهادة براءة الذمة في حالة نقل الملكية أو حالة نقل القدي ضمن اوراق استخراج شهادة بيانات للسيارة.

استخراج شهادة بيانات للسيارة

نموذج شهادة بيانات سيارة

للحصول على نموذج شهادة بيانات سيارة ، يقوم الراغب في استخراج شهادة بيانات للسيارة بالتوجه إلى وحدة المرور التابع لها السيارة.

ويتم طلب نموذج شهادة بيانات سيارة ، والذي يختص بالحصول على شهادة بيانات للسيارة ، مع تقديم الأوراق المطلوبة والسابق ذكرها في الأعلى من أجل استخراج شهادة بيانات للسيارة.

استخراج شهادة بيانات للسيارة

استخراج شهادة مخالفات اون لاين

أتاحت النيابة العامة خدمة استخراج شهادة مخالفات اون لاين إلكترونيا في من خلال خطوات بسيطة، من خلال موقع نيابة المرور

1- أولا : يتم الدخول على موقع نيابة المرور عبر الرابط التالي https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

2- يتم بعد ذلك ملئ البيانات في الموقع، ومنها بيانات الرخصة ، كما يجري بعد ذلك تحديد إدارة المرور التابع لها.

3- يتم الضغط على زر استخراج شهادة مخالفات رخصة قيادة سيارة.

4- يتم تأكيد البيانات، أكد البيانات المطلوبة ، ثم يجري استخراج شهادة الغرامات المطلوبة ، بعد اختيار طريقة الدفع .

استخراج شهادة بيانات للسيارة

استخراج شهادة بيانات سيارة اون لاين

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج شهادة بيانات سيارة اون لاين ، أو استخراج شهادة بيانات سيارة إلكترونيا.

ويمكن للراغبين في استخراج شهادة بيانات سيارة اون لاين ، او استخراج شهادة بيانات سيارة إلكترونيا استخراجها في خطوات بسيطة عبر موقع بوابة مرور مصر، بكل سهولة عبر الخطوات التالية:

1 - على الراغب في استخراج شهادة بيانات سيارة اون لاين من المنزل الدخول على بوابة مرور مصر.

2-ثانيا يمكن للراغب في في استخراج شهادة بيانات سيارة الكترونيا اختيار زر استخراج شهادة بيانات للمركبات.

3- يقوم بعد ذلك طالب استخراج شهادة بيانات سيارة اون لاين تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب أو انشا ء حساب جديد بكل سهولة .

4- يقوم بعد ذلك الشخص المستفيد من خدمة استخراج شهادة بيانات سيارة اون لاين بإدخال البيانات المطلوبة ، كم يقوم بتقديم صورة من البطاقة الشخصية، ثم بعد ذبك دفع الرسوم عبر الموقع الكترونيا أو عند استلام الشهادة.