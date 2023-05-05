خطوات استخراج شهادة بيانات سيارة.. تفاصيل

تسعي الحكومة إلي تقديم خدماتها عبر الانترنت بكل سهولة ويسر للمواطنين والتي من بينها إمكانية استخراج شهادة بيانات سيارة إلكترونيا.



استخراج شهادة بيانات سيارة



يمكن الحصول على شهادة بيانات سيارة بشكل سريع وسهل وبأقل مجهود عبر خطوات بسيطة.

خطوات استخراج شهادة بيانات سيارة



هناك مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي يجب للمواطن القيام بها من أجل الحصول على شهادة بيانات سيارة :-

- تبدأ أولي خطوات استخراج شهادة بيانات سيارة من خلال التوجه إلي الإدارة العامة للمرور

- فى هذه يجب على المواطن إحضار أصل البطاقة الشخصية أو جواز السفر لإثبات الشخصية من أحل استخراج شهادة بيانات سيارة

- وتشمل هذه الخطوة ضمن خطوات استخراج شهادة بيانات سيارة القيام بشراء نموذج 256 مرور، للحصول على رخصة قيادة من وحدة المرور التابع لها.

- يلزم شهادة طبية تشمل اللياقة الطبية لرخصة القيادة، باطنة وعيون.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات سيارة

هناك بعض المستندات التي يجب على الراغب فى استخراج شهادة بيانات سيارة تحهيزها والتي تشمل مايلي:-

- يجب علي المواطن الراغب فى استخراج شهادة بيانات سيارة إحضار نموذج شهادة بيانات سيارة، من وحدة المرور التابع لها.

- يلزم على المواطن الراغب فى استخراج شهادة بيانات سيارة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- يلزم تقديم طلب استخراج شهادة بيانات، وتحديد الجهة المراد استخراج الشهادة لها.

- ومن بين المستندات المطلوبة أيضا تقديم التوكيل الخاص بالسيارة والعقود.

- تشمل الأوراق اللازمة تقديم رخصة السيارة.

- ويلزم على المواطن الراغب فى استخراج شهادة بيانات سيارة إحضار شهادة براءة الذمة في حالة نقل الملكية.

خدمات المرور



ويتيح موقع المرور عدد من الخدمات المرورية الأخرى لقائدي المركبات بكل أنواعها من بينها :-

- إمكانية التظلم على المخالفات



-دفع فواتير مخالفات السيارات عن طريق الدفع الإلكتروني، وهذا متاح لمن لديه بطاقة ائتمان مصرفي.