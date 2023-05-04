لو رايح الحج.. اعرف خطوات استخراج تصريح السفر

يسعى الكثير من المواطنين الفائزين فى قرعة حج الجمعيات إلى تحضير أوراقهم للاستعداد للسفر لأداء فريضة الحج والتي من بينها مستندات قد تتطلب بعض الوقت ومن بينها تصريح السفر.

استخراج تصريح السفر

وتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444 هجرية-2023، فى بداية ابريل.

خطوات استخراج تصريح السفر



ويمكن من خلال مجموعة من الخطوات السهلة استخراج تصريح السفر إلكترونيا وذلك من خلال ما يلي :-

- تبدء أولي خطوات استخراج تصريح السفر بالدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

- فى هذه الخطوة يتم اختيار «تسجيل طلب الاستعلام عن تصريح السفر للخارج».

- ويطلب منك فى هذه الخطوة ملئ البيانات المطلوبة.

- ثم بعدها تختار حدد مكان استلام التصريح.

المستندات اللازمة ل استخراج تصريح السفر

- يجب تحضير أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- كما تشمل المستندات المطلوبة أصل جواز السفر وصور منه.

- وتتضمن الأوراق المطلوبة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- وتشمل أيضا أصل مذكرة السفر.

- وتشمل الأوراق والمستندات المطلوبة توافر تصريح العمل أو الحج في البلد التي تريد السفر إليها.

- أصل تصريح سفر نموذج 14 ونسخة منه.

الأوراق المطلوبة لسفر حجاج الجمعيات

وتشمل المستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين ب حج الجمعيات والتي يجب تحضيرها استعدادا للسفر لأداء فريضة الحج والتي تشمل مايلي :-

- يلزم علي الحاج تقديم أصل جواز السفر المميكن بشرط ألا تقل مدة صلاحيته عن عام.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة فيش حج مميكن.

- ويجب على الفائزين فى حج الجمعيات القيام بإحضار شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

- كما تشمل المستندات المطلوبة عدد 10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.

- ومن بين المستندات المطلوبة أيضا استخراج شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا، بشرط تلقي آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

- كما تشمل المستندات والأوراق المطلوبة للسفر لأداء الحج تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- ومن بين المستندات المطلوبة شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.