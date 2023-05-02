السياحي والقرعة بري وجوي| التكاليف الكاملة لرحلة الحج بالتفصيل

أصبحت نتيجة قرعة الحج السياحي 2023، أحد أهم الموضوعات التي تشغل المصريين، ويكثر البحث عن أسعارها خلال الساعات القليلة الماضية، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم التفاصيل الكاملة عن أسعار الحج لهذا العام.

اسعار الحج

أسعار برامج الحج السياحي 2023

تختلف أسعار برامج الحج السياحي علي حسب كل مستوي حيث أنه تشمل الأتي.

مستوى 5 نجوم

يبلغ برنامج صف أول مباشر على الحرم 250 مترا بسعر (310 ألف جنيه).

فيما يبلغ برنامج صف ثان من 250 مترا إلى 1250 مترا بسعر (275 ألف جنيه).

أما برنامج بعد مسافة 1250 مترا حتى 4000 متر فنادق 5 نجوم بسعر (130 ألف جنيه).

عدد التأشيرات 4 آلاف تأشيرة بنسبة 25%.



المستوى الاقتصادي

يبلغ قيمة البرنامج الاقتصادي للحج السياحي طيران بسعر (130 ألف جنيه)

عدد التأشيرات المقررة لهذا المستوى “ المستوى الاقتصادي ” 8 آلاف تأشيرة بنسبة 50%.

المستوى البري

يبلغ قيمة البرنامج البري فى الحج السياحي (130 ألف جنيه).

عدد التأشيرات المقررة لهذا المستوى 4 آلاف تأشيرة بنسبة 25%.



باب التسجيل في الحج لعام 2023

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، وذلك اعتبارًا من يوم 12 مارس حتى الخميس 27 ابريل 2023، وجاء ذلك وفقاُ للشروط والضوابط المُنظمة للحج السياحي لعام 1444هـ - 2023 م، والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وذلك بعد اعتمادها من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المُنظم للحج والخاص بإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج المصري.



وقد تم إرسال هذه الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار الشركات السياحية بها استعدادًا لبدء الموسم وتسجيل الحجاج، ومن المقرر أن يتم إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج يوم 30 أبريل المقبل لتبدأ بعدها إجراءات تسجيل التضامنيات بين الشركات ومعاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود.

اسعار الحج

الضوابط العامة لتنظيم الحج السياحي

تضمنت الضوابط العامة لتنظيم الحج السياحي هذا الموسم التزام الشركات السياحية بقانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وكذلك كافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية، ووزارة الصحة السعودية وخاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الاحترازية خلال موسم الحج، والتعليمات المنظمة والقواعد الخاصة بالمسار الإلكتروني الموحد والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج، والتزام الشركات كذلك بتوعية الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج.

وشملت ضوابط كل ما يتعلق بموسم الحج من مواصفات البرامج والخدمات المقدمة وجهود التحسين لبرامج الاقتصادي والبري والضوابط الخاصة بالسكن وتسجيل المشرفين والمستندات المطلوبة من الحجاج وكذلك الضوابط الصحية والاشتراطات الخاصة بحج الفرادي والهيئات التي تنظمها شركات السياحة.