قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تلقينا 2111 شكوى بسبب عدم صرف المعاشات.. وتم حل 90% منها
إيران: واشنطن استجابت لشروطنا السبعة في المفاوضات.. وردها لا يزال غير كافٍ
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وخطوات التظلم إلكترونيا
«عهدناك من المخلصين».. جماهير الزمالك تحيي ذكرى الراحل نصر إبراهيم في القمة 133
إصابة لاعب الزمالك قبل مباراة القمة بدقائق.. تغيير مفاجئ في التشكيل أمام الأهلي
الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطاري الرياض والدمام ومنشأة لأرامكو بالسعودية
أولكسندر ميريزكو: بوتين لا يريد هدنة للطاقة لإلحاق الضرر بأوكرانيا خلال الشتاء
ارتفاع ضحايا حادث الطريق الزراعي السريع بالقليوبية إلى 5 وفيات و12 مصابًا
الدول الأوروبية تدعم زيلينسكي بعد دعوة ترامب لرئيس أوكراني جديد
تريزيجيه يسجل في تعادل الرياض مع الفيحاء 1-1 في دوري روشن السعودي
القضاة والقاضيات الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة
فرانس برس: دوي انفجارين جديدين يهز العاصمة السعودية الرياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير التعليم في حلايب وشلاتين.. جولات داخل الفصول ولقاء مع مشايخ القبائل

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية موسعة بمدينتي حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر؛ لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمدارس والطلاب والمعلمين بالمناطق الحدودية.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين بالعملية التعليمية.

حوارات مع الطلاب ومتابعة لمستوى التحصيل

واستهل الوزير جولته بزيارة مدرسة حسن كامل للتعليم الأساسي، حيث تفقد الفصول الدراسية بمراحل التعليم الأساسي، وتابع نسب حضور الطلاب ومستويات الكثافة داخل الفصول، كما أجرى حوارات مباشرة مع التلاميذ؛ لمناقشتهم في عدد من المناهج الدراسية، والتعرف على مدى استيعابهم للمقررات ومستوى تحصيلهم.

وشملت الجولة أيضًا تفقد الحجرات المدرسية وقاعات الأنشطة والوسائل التعليمية المستخدمة، مع متابعة مدى توافر بيئة مناسبة تساعد الطلاب على التعلم والمشاركة والاستفادة من المناهج والأنشطة المدرسية.

وتكتسب هذه المتابعة أهمية خاصة في مدارس حلايب وشلاتين، حيث تمثل جاهزية المنشآت التعليمية وانتظام حضور الطلاب والمعلمين وتوافر الإمكانات اللازمة عناصر أساسية لضمان استقرار الدراسة وتوفير فرص تعليمية مناسبة لأبناء المنطقة.

متابعة الدراسة في المرحلتين الإعدادية والثانوية

وانتقل وزير التربية والتعليم ومحافظ البحر الأحمر إلى مدرسة سعد أبو ريدة الإعدادية الثانوية، لمتابعة انتظام الدراسة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، والاطمئنان على الالتزام بالجداول الدراسية وانتظام الحصص وتواجد أعضاء هيئة التدريس.

كما التقى الوزير عددًا من المعلمين والإداريين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم المرتبطة بالعمل اليومي داخل المدرسة، في إطار التعرف على التحديات التي تواجه القائمين على العملية التعليمية وبحث سبل التعامل معها وفقًا لاحتياجات المدارس بالمنطقة.

مشايخ القبائل ينقلون مطالب أبناء الشلاتين

وشهدت الزيارة لقاءً موسعًا جمع وزير التربية والتعليم ومحافظ البحر الأحمر ووكيل الوزارة بمشايخ ورموز القبائل في مدينة الشلاتين؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر مع أبناء المنطقة والاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بتطوير الخدمات التعليمية.

ورحب أهالي الشلاتين بالوزير والوفد المرافق تحت شعار «الشلاتين ترحب بكم.. الجنوب الناهض»، مع رفع علم مصر، في مشهد عبّر عن ترحيب أبناء المنطقة بالزيارة واهتمامهم بالتواصل مع المسؤولين بشأن احتياجات مجتمعهم المحلي.

وتناول اللقاء سبل تطوير المدارس ودعم الطلاب وتوفير الاحتياجات اللازمة للمؤسسات التعليمية، إلى جانب الاستماع إلى رؤى ممثلي المجتمع المحلي بشأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الجنوب، بما يتناسب مع طبيعة المناطق الحدودية وظروفها الجغرافية والاجتماعية.

متابعة ميدانية لدعم التعليم في المناطق الحدودية

وتعكس الجولة توجهًا نحو متابعة أوضاع المدارس بصورة مباشرة، من خلال معاينة الفصول والمنشآت التعليمية والاستماع إلى الطلاب والمعلمين وممثلي المجتمع المحلي، للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية في حلايب وشلاتين.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة وزارة التربية والتعليم لأوضاع المدارس بمحافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع المحافظة، والعمل على دعم انتظام الدراسة وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المناطق الحدودية والنائية.

الغردقة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

مها الصغير

فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

الدواجن والبيض

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

محافظة البحيرة

تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

ترشيحاتنا

جماهير الزمالك تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

بعلم مصر وصورة حمادة إمام.. جماهير الزمالك تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

جماهير الاهلي

جماهير الأهلي تبرز دور ناديها في حرب أكتوبر قبل القمة 133

الزمالك

صدمة فى الزمالك.. دخول محمد فرج بدلا من آدم كايد

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: كيف يعزّز المشي المناعة ويحفّز الإبداع؟

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشارقة وصناعة المعرفة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

المزيد