وزير التعليم في حلايب وشلاتين.. جولات داخل الفصول ولقاء مع مشايخ القبائل

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية موسعة بمدينتي حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر؛ لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمدارس والطلاب والمعلمين بالمناطق الحدودية.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين بالعملية التعليمية.

حوارات مع الطلاب ومتابعة لمستوى التحصيل

واستهل الوزير جولته بزيارة مدرسة حسن كامل للتعليم الأساسي، حيث تفقد الفصول الدراسية بمراحل التعليم الأساسي، وتابع نسب حضور الطلاب ومستويات الكثافة داخل الفصول، كما أجرى حوارات مباشرة مع التلاميذ؛ لمناقشتهم في عدد من المناهج الدراسية، والتعرف على مدى استيعابهم للمقررات ومستوى تحصيلهم.

وشملت الجولة أيضًا تفقد الحجرات المدرسية وقاعات الأنشطة والوسائل التعليمية المستخدمة، مع متابعة مدى توافر بيئة مناسبة تساعد الطلاب على التعلم والمشاركة والاستفادة من المناهج والأنشطة المدرسية.

وتكتسب هذه المتابعة أهمية خاصة في مدارس حلايب وشلاتين، حيث تمثل جاهزية المنشآت التعليمية وانتظام حضور الطلاب والمعلمين وتوافر الإمكانات اللازمة عناصر أساسية لضمان استقرار الدراسة وتوفير فرص تعليمية مناسبة لأبناء المنطقة.

متابعة الدراسة في المرحلتين الإعدادية والثانوية

وانتقل وزير التربية والتعليم ومحافظ البحر الأحمر إلى مدرسة سعد أبو ريدة الإعدادية الثانوية، لمتابعة انتظام الدراسة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، والاطمئنان على الالتزام بالجداول الدراسية وانتظام الحصص وتواجد أعضاء هيئة التدريس.

كما التقى الوزير عددًا من المعلمين والإداريين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم المرتبطة بالعمل اليومي داخل المدرسة، في إطار التعرف على التحديات التي تواجه القائمين على العملية التعليمية وبحث سبل التعامل معها وفقًا لاحتياجات المدارس بالمنطقة.

مشايخ القبائل ينقلون مطالب أبناء الشلاتين

وشهدت الزيارة لقاءً موسعًا جمع وزير التربية والتعليم ومحافظ البحر الأحمر ووكيل الوزارة بمشايخ ورموز القبائل في مدينة الشلاتين؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر مع أبناء المنطقة والاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بتطوير الخدمات التعليمية.

ورحب أهالي الشلاتين بالوزير والوفد المرافق تحت شعار «الشلاتين ترحب بكم.. الجنوب الناهض»، مع رفع علم مصر، في مشهد عبّر عن ترحيب أبناء المنطقة بالزيارة واهتمامهم بالتواصل مع المسؤولين بشأن احتياجات مجتمعهم المحلي.

وتناول اللقاء سبل تطوير المدارس ودعم الطلاب وتوفير الاحتياجات اللازمة للمؤسسات التعليمية، إلى جانب الاستماع إلى رؤى ممثلي المجتمع المحلي بشأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الجنوب، بما يتناسب مع طبيعة المناطق الحدودية وظروفها الجغرافية والاجتماعية.

متابعة ميدانية لدعم التعليم في المناطق الحدودية

وتعكس الجولة توجهًا نحو متابعة أوضاع المدارس بصورة مباشرة، من خلال معاينة الفصول والمنشآت التعليمية والاستماع إلى الطلاب والمعلمين وممثلي المجتمع المحلي، للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية في حلايب وشلاتين.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة وزارة التربية والتعليم لأوضاع المدارس بمحافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع المحافظة، والعمل على دعم انتظام الدراسة وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المناطق الحدودية والنائية.