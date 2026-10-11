وزارة الأوقاف تتلقى شكرا وتقديرا من هيئة التنمية الإسلامية الماليزية

تلقت وزارة الأوقاف، بوافر الشكر والتقدير، منشور هيئة التنمية الإسلامية الماليزية؛ المعنية بإدارة الشئون الإسلامية في ماليزيا، الذي أعربت فيه عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مصر، ولا سيما وزارة الأوقاف المصرية؛ تقديرًا للعلاقات الوثيقة والتعاون المستمر بين الجانين في العناية بالشئون الإسلامية.

الأوقاف تتلقى شكرًا وتقديرًا من هيئة التنمية الإسلامية الماليزية

وثمّن المنشور، أهمية مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، ودلالات ذلك في تعزيز المعارف الإسلامية، وتطوير العمل الدعوي، وتعضيد أواصر الصلة بين البلدين.

وأعربت وزارة الأوقاف عن تقديرها البالغ لتلك الروح الأخوية الطيبة بين البلدين، فإنها تتطلع إلى مزيد من العمل المشترك، والتعاون على البر، وتبادل الخبرات، وبناء العقول في سبيل رفعة البلدين الشقيقين وشعبيهما العظيمين، ولخير الإنسانية جمعاء.