ماليزيا تدين الهجمات الدامية على المدنيين في السعودية

أدانت ماليزيا، اليوم الأحد، بشدة، الهجمات الدامية التي استهدفت مدنيين وبنية تحتية مدنية في المملكة العربية السعودية، أمس، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من الأشخاص، فضلاً عن تعطيل عمليات المطارات والرحلات التجارية.

وجددت وزارة الخارجية الماليزية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)- تأكيد تضامن ماليزيا مع المملكة العربية السعودية ودعمها لجهود المملكة في حماية سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها الوطني.

وجاء في البيان: "تشعر ماليزيا بقلق بالغ إزاء التصعيد الأخير في الأعمال العدائية والعنف، وتحث جميع الأطراف على احترام القانون الدولي والسعي إلى حل سلمي عبر الحوار والدبلوماسية، بما يضمن استعادة السلام والأمن والاستقرار الدائم في المنطقة".

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازي ماليزيا ومواساتها في فقدان الأرواح، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.