وزارة الحج والعمرة تكشف عن عدد عبوات ماء زمزم المسموح بها لكل معتمر

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عدد عبوات ماء زمزم المتاحة لكل معتمر عند مغادرة المملكة العربية السعودية بعد انتهاء موسم العمرة.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، في بيان ، أن المعتمر إذا رغب في شحن ماء زمزم معه عند المغادرة، فعليه أن يشتري العبوة المسموح بها من نقاط البيع الرئيسية، ولا يضع عبوة ماء زمزم في حقيبة الأمتعة المشحونة جوا.

وسمحت وزارة الحج والعمرة، بعبوة ماء مزم واحدة لكل معتمر عند مغادرة المملكة العربية السعودية، وتكون سعة هذه العبوة 5 لتر، كما يشترط وجود حجز على تطبيق "نسك".



تسهيلات وزارة الحج والعمرة



وقررت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تحويل تطبيق "اعتمرنا" إلى منصة "نسك" وتوسيع أعمال "نسك" لتيسير قدوم المعتمرين من كافة أنحاء العالم.

وقررت وزارة الحج والعمرة، تسهيل إجراءات تأشيرات الزيارة والعمرة إلكترونيا، وإتاحة تخطيط وتنظيم رحلة العمرة بسهولة لتشمل (طلب الحصول على التأشيرة، حجز الفنادق، الرحلات الجوية).

و ذقررت وزارة الحج والعمرة، تمديد فترة تأشيرة العمرة من يوما إلى 90 يوما، وإتاحة الدخول عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وقررت وزارة الحج والعمرة، توسعة مسجد قباء كأكبر توسعة تاريخية ليتسع إلى 66 ألف مصل، والعمل على تطوير 30 مسجدا ضمن مشروع تطوير المساجد التاريخية.