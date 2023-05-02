انطلاق فعاليات اليوم الأول لدورة فقه الحج للأئمة والواعظات

انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 2/ 5/ 2023م أولى فعاليات دورة فقه الحج (أونلاين) لعدد ( 20 ) إمامًا وواعظة المرافقين لبعثة الحج هذا العام، وذلك في إطار استمرار خطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر للعاملين بها.



وفي محاضرته اليوم تحدث الدكتور محمود ربيع مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر عن بعض القضايا التي تواجه الحجاج خلال أداء فريضة الحج؛ كمسألة الإنابة في الحج، وبعض القضايا المتعلقة بالحج وأركانه وشروطه وضوابطه، وغيرها من المسائل المتعلقة بالمستجدات العصرية المتطلبة للتيسير لا التعسير، وذلك للتيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسك الحج.

وفي إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها في جميع المجالات، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية الأسرية والسكانية، والقضايا المجتمعية، ومن خلال مبادرة (سكن ومودة) اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ـ وزير الأوقاف:

أولا:ـ تنفيذ الدورة التثقيفية (الثالثة والخمسين بعد المائة في التوعية الأسرية والسكانية) بالمركز الثقافي بمسجد ناصر ـ مدينة دمنهور ـ مديرية أوقاف البحيرة، وذلك يومي الأحد والاثنين 7/ 5/ 2023م و 8/ 5/ 2023م، وهم على النحو التالي: ـ



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