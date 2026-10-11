محافظ قنا: تمويل إنشاء المشايات المعدنية أعلى الترع لتأمين عبور المواطنين

وجه محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بضرورة التنسيق مع مديرية الري؛ لحصر أماكن تنفيذ المشايات المعدنية المخصصة لعبور المواطنين أعلى الترع، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتوفير ممرات آمنة لعبور الأهالي مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

‏وأشار محافظ قنا- حسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأحد- إلى أن تكلفة إنشاء المشايات المعدنية، سيتم تمويلها من الموارد الذاتية للمحافظة، ضمن جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير وسائل عبور آمنة للأهالي بما يحافظ على أرواحهم ويحد من الحوادث الناتجة عن العبور غير الآمن أعلى الترع.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تشكيل لجان عاجلة بكل مركز، للانتهاء من أعمال الحصر والتحديد خلال أسبوع، بالتنسيق مع مديرية الري، وبمشاركة عمد ومشايخ القرى، لتحديد المواقع ذات الأولوية لإقامة المشايات المخصصة لعبور المواطنين فقط داخل الحيز العمراني بما يخدم التجمعات السكنية ذات الكثافة العالية.

‏وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بمعايير الأولوية والحيز العمراني والمرافق الخدمية عند تحديد مواقع المشايات وتنفيذها بما يضمن حماية أرواح المواطنين وتيسير عبورهم بصورة آمنة مع سرعة التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان إنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة وتحقيق الاستفادة القصوى للأهالي.