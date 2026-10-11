وزير التعليم يكرّم طالبًا بقرية مرسى حميرة في حلايب وشلاتين بسبب تحية العلم

في لفتة تربوية خلال جولته بجنوب البحر الأحمر، كرّم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالب عمر محمد منصور، بالصف الثاني بمدرسة نجيب محفوظ في قرية مرسى حميرة التابعة لمدينة الشلاتين، تقديرًا لمشاركته في تحية العلم، وذلك بحضور الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر.

وجاء التكريم خلال الزيارة الميدانية التي أجراها الوزير إلى مدينتي حلايب وشلاتين، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على احتياجات المدارس والطلاب والمعلمين بالمناطق الحدودية.

تحية العلم تتجاوز الطابور الصباحي

وأكد وزير التربية والتعليم أن الممارسات المدرسية اليومية تمثل جانبًا مهمًا في بناء شخصية الطلاب، مشيرًا إلى أن تحية العلم تسهم في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، وتنمية الشعور بالمسؤولية والالتزام والانضباط.

وأوضح أن دور المدرسة لا يتوقف عند تدريس المناهج وتحصيل المعرفة، بل يمتد إلى تنمية وعي الطلاب وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بما يساعد على إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في المجتمع.

تعليم البحر الأحمر: التميز لا يرتبط بالموقع الجغرافي

من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أهمية الاهتمام بالنماذج الطلابية الإيجابية في القرى والمناطق الحدودية، موضحًا أن التميز والمشاركة الفعالة لا يرتبطان بالموقع الجغرافي أو الإمكانات المتاحة، وإنما يظهران في سلوك الطالب ومدى التزامه وتفاعله مع الأنشطة المدرسية.

وأشار إلى أن تحية العلم تحمل أبعادًا تربوية تتجاوز المراسم الصباحية، لما تعززه من احترام النظام والعمل الجماعي والالتزام بالقواعد، بما يحقق التكامل بين التعليم الأكاديمي والتربية السلوكية والوطنية.

محافظ البحر الأحمر يشيد بالسلوك الإيجابي

وأكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أهمية تكريم الطالب عمر محمد منصور، باعتباره رسالة تشجيع للطلاب على المشاركة الإيجابية في الحياة المدرسية، وتقديرًا للسلوكيات التي تعكس الانضباط وروح المسؤولية.

وأضافت الزيارة بُعدًا مجتمعيًا إلى متابعة العملية التعليمية في حلايب وشلاتين، من خلال الاهتمام بالأنشطة التربوية التي تساعد الطلاب على تنمية قدراتهم ومواهبهم، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء جنوب المحافظة.