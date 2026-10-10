تحرك فوري من شركة مياه البحر الأحمر لسحب تجمعات مياه الأمطار بالغردقة

فور تعرض مدينة الغردقة لأمطار متوسطه مساء أمس الجمعة تم الدفع بسيارت ومعدات الشركة لمواقع تجمعات المياه مع التحرك الفوري من نقاط الارتكاز التى قامت الشركة بتجهيزها في الأماكن المتوقع تأثرها بتجمع مياه الامطار وتواصل فرق التشغيل والصيانة الان أعمالها بعده مناطق بمدينة الغردقة لسحب تجمعات المياه وإزالة آثار الأمطار

وكانت شركة مياه البحر الأحمر قد أعلنت جاهزيتها للتعامل في حالات تقلبات الطقس وحالات الطوارئ من خلال تجهيز فرق العمل والمعدات مع العمل بنظام النوبتجيات على مدار الساعة.

وأكد اللواء بهاء استمرار إعلان حالة الطوارئ والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة والوحدات المحلية والشركة القابضة مع توجيه الخط الساخن بالشركة والذي يعمل طوال 24 ساعه لاستقبال بلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع جميع قطاعات الشركة.