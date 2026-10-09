أمطار رعدية تضرب الغردقة ومدن البحر الأحمر.. طوارئ وتحذيرات للسائقين

شهدت محافظة البحر الأحمر، موجة من الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة، مساء اليوم الجمعة، تركزت في مدينة الغردقة وعدد من المناطق والمدن الجنوبية، بالتزامن مع تكاثر السحب الركامية، وظهور البرق، وسماع أصوات الرعد؛ ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى رفع درجة الاستعداد للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية.

وأدت الأمطار إلى تجمعات للمياه في بعض الشوارع والميادين بالغردقة، لتتحرك فرق الطوارئ ومعدات سحب المياه بهدف الحد من تأثيرها على حركة المرور وتيسير تنقل المواطنين.

تحرك ميداني ومتابعة من المحافظة

وفي مواجهة التقلبات الجوية؛ أعلنت محافظة البحر الأحمر رفع حالة الاستعداد في القطاعات الخدمية، مع تكثيف المتابعة من خلال غرف العمليات، خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والمرور.

ووجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، رؤساء المدن والأحياء ومسؤولي المرافق إلى متابعة الأوضاع ميدانيًا، وسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، مع نشر سيارات ومعدات الشفط في الشوارع الرئيسية والمحاور المرورية الحيوية بمدينة الغردقة.

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية على الطرق

وفي السياق الجوي، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار تأثير السحب الرعدية الممطرة على مناطق من البحر الأحمر وجنوب البلاد، موضحة أن الحالة ترتبط بتأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط بالتزامن مع منخفض في طبقات الجو العليا، بما يساعد على تكوّن سحب ركامية قد يصاحبها سقوط أمطار غزيرة في نطاقات محدودة.

وحذرت الهيئة، قائدي السيارات على الطرق السريعة والرابطة بين الغردقة ومدن الصعيد وجنوب سيناء من انخفاض الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار، وشددت على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين المركبات.

كما نبهت إلى تجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية خلال التقلبات الجوية، تحسبًا للمخاطر المرتبطة بالرياح والأمطار.

دعوات للحذر ومتابعة المستجدات

وبحسب ما أوردته غرف العمليات الفرعية بالغردقة، لم ترد حتى وقت نشر الخبر بلاغات عن خسائر بشرية أو مادية جسيمة.

ودعت المحافظة، المواطنين والزائرين، إلى تجنب الخروج إلا للضرورة خلال فترات اشتداد الأمطار، ومتابعة البيانات الرسمية بشأن تطورات الطقس، مع سرعة الإبلاغ عن أي طارئ عبر قنوات التواصل المخصصة لغرف العمليات.