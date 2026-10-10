161 رحلة دولية إلى الغردقة اليوم.. أعلى معدلات وصول خلال الأسبوع

تسجل حركة الطيران بمطار الغردقة الدولي نشاطًا لافتًا اليوم السبت، مع استقبال 161 رحلة دولية تقل آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، في أعلى معدل وصول يشهده المطار خلال الأسبوع الجاري، وفقًا لجداول تشغيل الرحلات.

ويعكس حجم الرحلات الوافدة استمرار الإقبال السياحي على مدينة الغردقة، التي تستقطب الزائرين من أسواق دولية متعددة بفضل شواطئها ومقوماتها البحرية والطبيعية.

جنسيات متعددة تستمتع بشواطئ البحر الأحمر

وتحمل الرحلات القادمة من المطارات الخارجية سائحين من جنسيات متنوعة، يتوجهون إلى الفنادق والمنتجعات لقضاء عطلاتهم والاستمتاع بالمياه الفيروزية والشعاب المرجانية، إلى جانب أنشطة الغوص والسنوركلينج والرحلات البحرية.

وتستعد المنشآت الفندقية والسياحية لاستقبال الوفود الوافدة، مستفيدة من تنوع المنتجعات والخدمات السياحية التي تقدمها المدينة لزائريها.

انتعاش حركة الوصول يدعم القطاع السياحي

ويأتي ارتفاع عدد الرحلات الوافدة في ظل استمرار حركة السياحة الدولية إلى مدن البحر الأحمر، بما ينعكس على نشاط الفنادق والمنتجعات والخدمات المرتبطة بالسياحة، ويعزز حضور الغردقة باعتبارها إحدى الوجهات الرئيسية على خريطة السياحة المصرية.