ختام ناجح لبطولات الترايثلون بالغردقة

اختتمت منافسات البطولات العربية والأفريقية للترايثلون والأكواتلون والداثلون، اليوم بمدينة سهل حشيش بالغردقة وسط مشاركة واسعة من الدول العربية والإفريقية والدولية بنحو 500 لاعب يمثلون ما يزيد عن 20 بلدا، في حدث رياضي يعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى.

حضر حفل الختام وتكريم اللاعبين الفائزين خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة الفنية العليا للبطولة، أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الافريقية (الاوكسا)، رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للترايثلون، رئيس الاتحاد الأفريقي والعربي للترايثلون، ومؤسس ورئيس الاتحاد المصري للترايثلون، وأنطونيو أرماني رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اللواء عبدالملك جاني رئيس الاتحاد الإماراتي للترايثلون، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للترايثلون.

وحرص رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للترايثلون، على تهنئة المشاركين الذين حصدوا المراكز الأولى حيث تم تسليم الميداليات في أجواء احتفالية مبهجة، مشيدا بقوة المنافسات خلال البطولة والتي عكست حجم التطور في المستوى الفني بين اللاعبين المشاركين، موضحاً أن استضافة البطولات في مدينة سهل حشيش بالغردقة تمثل قيمة إضافية للحدث، لما تتمتع به المدينة من إمكانات سياحية ورياضية وبنية تحتية قادرة على استضافة المنافسات والوفود، مؤكدًا أن البطولة لن تكون مجرد منافسات رياضية، وإنما فرصة مهمة للترويج لمصر وإبراز ما تتمتع به من مقومات سياحية وحضارية أمام المشاركين والضيوف من مختلف دول العالم.

‎ومن جانبه، أكد امستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة الفنية العليا للبطولة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التواصل بين الشعوب، ودعم الشباب، وترسيخ قيم المنافسة الشريفة، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للبطولات العربية والأفريقية للترايثلون تعكس حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الرياضي، وحرصها على توفير كل الإمكانات اللازمة لإنجاح الفعاليات الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.

‎وأضاف أن ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من طفرة تنموية في المنشآت الرياضية والبنية التحتية، بفضل جهود القيادة السياسية، أسهم في تعزيز قدرتها على استضافة وتنظيم كبرى البطولات والأحداث الرياضية وفق أعلى المعايير الدولية، لافتًا إلى أن ما تتمتع به مصر من أمن وأمان واستقرار يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الوفود والمنتخبات الرياضية من مختلف دول العالم، ويمنحها القدرة على استضافة الفعاليات الكبرى في أجواء آمنة ومتميزة، بما يدعم مكانتها على خريطة الرياضة العالمية.

‎وفي السياق ذاته، أعرب رضا محمود عطيوي مدير فندق بالون بالاس سهل حشيش، مستضيف البطولة، عن سعادته باستضافة هذا الحدث الرياضي المتميز، الذي جمع نخبة من اللاعبين من مختلف الدول العربية والأفريقية والدولية، مؤكدًا أن نجاح البطولة يعكس قدرة مدينة سهل حشيش على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، في ظل ما تتمتع به من مقومات سياحية وإمكانات فندقية متميزة.

‎وأشار عطيوي إلى أن المنشآت السياحية بمدينة سهل حشيش تحرص على تقديم أفضل الخدمات للوفود المشاركة، وتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح مختلف البطولات والفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية، مؤكدًا أن استضافة مثل هذه الأحداث تسهم في تنشيط الحركة السياحية، وتعزيز الترويج للمقاصد السياحية المصرية، وإبراز ما تتمتع به ‎الغردقة وسهل حشيش من إمكانات تؤهلهما لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم.



