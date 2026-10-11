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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الوادي الجديد: اعتماد 393 موافقة لإقامة مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني

زراعة الوادي الجديد
زراعة الوادي الجديد
أ ش أ

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد انتهاء أعمال اللجان العليا أرقام 90 و92 و93 و94 و95 و97، بإجمالي 393 موافقة لإقامة مشروعات متنوعة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني على الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، بعد الحصول على موافقات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء، وفقًا للقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد -حسب بيان عن المديرية اليوم الأحد- إن الموافقات جرى إرسالها إلى الوحدات المحلية بالمراكز المعنية، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن المشروعات المقررة إقامتها.

وأضاف أنه يتوجب على المواطنين الحاصلين على موافقات وزارة الزراعة سرعة التوجه إلى الإدارات الزراعية المختصة، ثم الوحدات المحلية التابعين لها، لاستكمال إجراءات استخراج التراخيص، وأوضح أن مدة سريان الموافقة عام واحد من تاريخ صدورها، وحال عدم استكمال إجراءات الترخيص خلال تلك المدة تصبح الموافقة لاغية، مع إمكانية تجديدها لمدة عام آخر لمرة واحدة فقط، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.

وأكد وكيل الوزارة أن إقامة المشروعات تسهم في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان، وتحسين دخول المزارعين، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم الأنشطة الزراعية والإنتاجية بالمحافظة.

وأشاد المرسي بجهود العاملين بإدارة حماية الأراضي والأقسام التابعة لها بالإدارات الزراعية المختلفة، في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالموافقات، بما يدعم التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

مديرية الزراعة محافظة الوادي الجديد الإنتاج الزراعي

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